POZNAT TAČAN DATUM: Evo kada će se vreme konačno stabilizovati!

Nastavlja se veoma nestabilno vreme, a takva vremenska situacija potrajaće i narednih 10 dana. Ipak, do tada, uslediće i jedna manja i kratkotrajna stabilizacija vremena, ali ne na teritoriji cele zemlje.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Očekuju se i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

U predelima grmljavinskih nepogoda u veoma kratkom vremenskom intervalu očekuje se da padne preko 30-40 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, pri čemu bi došlo do poplava i bujica kod manjih tokova ili zbog nemogućnosti da odvodni sistemi prihvate veću količinu atmosferske vode.

Jaki pljuskovi i padavine biće snažnog, ali veoma lokalnog karaktera, tako da će se i njihova količina veoma razlikovati i to na maloj udaljenosti.

Tako će na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu pasti kiše koliko u proseku padne za pola meseci ili mesec dana, a svega nekoliko kilometara dalje može da padne veoma mala količina padavina, pa čak da prođe i bez kapi kiše.

Svi ovi padavinski i grmljavinski sistemi premeštaće se u severozapadnoj visinskoj struji.

Inače, kako su vetrovi veoma slabi, uključujuće i one visinske koje pokreću te sisteme, očekuje se da se u predelima sa nepogodama i obilnim pljuskovima ti sistemi dugo zadržavaju nad istim područjem, što bi bio dodatni problem, jer bi isto područje natapala ogromna količina kiše ili bi duže vremena bilo izloženo olujama i grmljavinama, pa i gradu.

Maksimalna temperatura biće od 21 do 27°C.

Veoma obilne padavine naročito se očekuju širom Srbije u noći ka ponedeljku. U ponedeljak će na severu doći do prestanka padavina, pa će u Vojvodini tokom dana biti suvo, a južnije od Save i Dunava očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Obilne padavine očekuju se naročito u južnim, jugoistočnim i istočnim predelima Srbije, u donjem delu Podunavlja, u Pomoravlju i u Braničevskom okrugu. Do kraja dana i večeri i u ovim predelima padavine će oslabiti, pa i prestati.

Inače, padavine će u ponedeljak biti i posledica prodora hladnog fronta sa severa, pa će doći i do priliva svežije vazdušne mase.

U utorak i sredu na severu Srbije biče pretežno sunčano. U ostalim predelima očekuje se umereno ili promenljivo oblačno, u utorak ujutro sa slabom kišom na jugu i istoku Srbije, dok se sredu padavine očekuju uglavnom u južnim i centralnim predelima.

Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće od 20 do 24°C, a u sredu malo toplije.

Od četvrtka do kraja sledeće sedmice biće ponovo nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost obilnih padavina i nepogoda.

Kada je reč o temperaturi, prvo će biti u skladu sa kalendarom, a potom narednog vikenda ponovo u padu na vrednsti oko 20°C.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za sredinu juna je od 25 do 29°C.

Prema današnjim prognozama stabilizacija vremena očekuje se nakon 20. juna.

S obzirom na to se u narednom periodu očekuje širom Srbije dodatnih 20 do 40 mm kiše, lokalno od 50 do 100 mm, a u zonama najjačih oluja i preko 100 mm, očekuje se rast svih manjih i srednjih tokova, uz opasnost od poplava i bujica na manjim tokovima, potocima i u gornjem toku Zapadne i Južne Morave. Opasnost od bujičnih poplava i izlivan ja očekuje se i u slivovima Kolubare Jadra, Timoka i drugih manjih i srednjih reka.

U predelima gde ne bude izlivanja reka i drugih tokova, postojaće opasnost od poplava i bujica zbog nemogućnosti da odvodni i kanaliziacini sistemi prihvate veću količinu vode u kratkom vremenskom intervalu.

Dunav i Sava prethodnih dana zabeležili su već pad i to za metar do dva, tako da se na ovim rekama ne očekuje opasnost od poplava, a dobra vest je da će vodostaj ovih reka i narednih dana biti u padu.

Zbog očekivanih grmljavinskih procesa, kako za vikend tako i u narednom periodu preporučuje se oprez na otvorenom i izbegevanje boravka na kritičnim mestima. Oprez će biti neophodan i u saobraćaju, naročito pri grmljavinskim olujama i nepogodama.

