Evo kada se vraća letnje vreme, temperature će ići i do 35: Od ovog datuma sledi stabilizacija

Nakon burne promene vremena, sledi postepena stabilizacija vremena. Dobra vest je da su sada grmljavinske oluje već uveliko iza nas i da nema opasnosti od novih nepogoda.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno. U severnim i zapadnim predelima očekuju se sunčani periodi, dok će kiša i dalje padati u centralnim i istočnim predelima tokom prepodneva, dok se posle podne očekuje prestanak padavina.

Maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C, u Beogradu do 25°C.

U četvrtak se očekuje promenljvo oblačno.

Od petka sledi povratak leta.

Već u petak sunčano i toplije. Maksimalna temperatura u većini predel biće oko 30°C.

Od vikenda će ojačati termički visinski greben, pa se sa Mediterana očekuje priliv veoma tople vazdušne mase, poreklom sa severa Afrike.

Očekuje se sunčano i veoma toplo vreme.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 30 do 34°C, a u nedelju od 32 do 36°C, u Beogradu do 35°C.

Letnje vreme nastaviće se i tokom sledeće sedmice, uz temperature uglavnom iznad 30°C.

Autor: Marija Radić