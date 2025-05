PERIOD LOŠIJEG VREMENA JE BLIŽE NEGO ŠTO SMO MISLILI: Oglasio se Ristić, evo kada stiže PAD TEMPERATURE

Meteorolog Ivan Ristić izjavio je danas da će doći do promene vremena nakon prvomajskih praznika, odnosno da će već od ponedeljka sledeće nedelje temperatura pasti, kao i da će period lošijeg vremena u Srbiji trajati prema sadašnjim prognozama do dve nedelje.

"Od petog skoro do dvadesetog maja biće baš promenljivo vreme. Ponovo će padati kiše, biće dosta oblaka. Opet ćemo se uželeti sunca. Temperatura će biti oko 20 stepeni. Kada bude više kiše, manje sunca, biće temperatura ispod 20, a biće pojedinih dana malo više i sunca. Tada će možda temperatura dostići 25 stepeni, ali nisam siguran", rekao je Ristić za Tanjug.

Najavio je da se krajem maja očekuje postepeno smirivanje i poboljšanje vremena, kao i sve ređi pljuskovi, dok će se temperatura ponovo kretati u intervalu od 23 do 27 stepeni.

Kazao je i da je afrički anticiklon zaobišao naše podneblje i otišao sve do Danske, te da zbog toga temperatura nije previsoka u Srbiji.

"Na primer, u Zapadnoj Evropi, u Engleskoj je preko 30 stepeni trenutno. Baš je toplo i to su njima junske temperature. Mi koliko toliko imamo neke majske, malo junske temperature. Ali ovo je bila nagrada nama, za majske praznike, da možemo malo da se opustimo, da odmorimo malo od pljuskova i grmljavine", istakao je Ristić.

Dodao je da se na planinama očekuju dosta niske temperature, naglasivši da se na Kopaoniku prognozira da će živa u termometru pasti na 10 stepeni, ali da za sada nema najave iznenadnog snega.

Na pitanje da li će možda doći do poplava, naveo je da za sada vide nalet kiše i oluje praćene grmljavinom, koje bi prouzrokovale 20 do 30 mm kiše, odnosno bujičene poplave po gradovima.

"Treba nam neki jak ciklon, da bi se došlo do izlivanja reka. Dakle, ako čujete u prognozi, na primer ciklon iz Jadranskog mora, još ako dobije ime, to onda znači da ima velike šanse da bude i poplava", rekao je on i dodao da je maj najkišovitiji mesec.

Istakao je da se cikloni i obilne padavine mogu predvideti pet do sedam dana ranije i ocenio da bi to moglo da se desi u drugoj dekadi maja.

"Dešava se sad da za dan, dva, padne i po sto milimetara kiše. To se desilo prošle godine dva puta u junu, kad je poplavljen bio skoro Beograd. Treba voditi i računa o tome. Ako se stvori ciklon, može doći do tih jakih padavina i po 100 milimetara", kazao je Ristić.

Naglasio je da su za sada reke mirne, ali da je primećen blag porast Dunava, što je, prema njegovim rečima, nije ništa posebno.

"Trebalo bi očistiti odvode vode, to je najvažnije i korita reka. To uvek zaboravljamo, ta korita reka. Treba još reći da bujična poplava ne znači da je to pored potoka. Na svakom brdu, na primer, Dimitrija Tucovića, Košutnjak, nema reke. Ali čim padne veća količina kiše, onda se sliva velika količina vode iz tog brda", dodao je Ristić.

Kada je reč o prvom toplotnom talasu, kazao je da će on biti krajem juna, kao i da se očekuje nekoliko njih.

"Deluje da će biti malo kraći toplotni talas nego što su bili prošle godine. I dalje je panonska nizija epicentar tih toplotnih talasa. Tu će biti najtoplije, ali će biti za nijasu kraće nego prošle godine. Prošle godine je možda bilo 45 dana, skoro dva meseca", istakao je Ristić.

Autor: Marija Radić