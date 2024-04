Hladno i kišovito sve do OVOG datuma! Evo kada nas očekuju temperature do 25 stepeni

Srbiju već sutra očekuje novo pogoršanje vremena.

Nakon dašanje kratkotrajne stablizacije vremena, Srbiju već u utorak očekuje promena vremena. Sa juga sledi novo naoblačenje, tako da se već ujutro kiša očekuje u južnim predelima Srbije.

Ova padavinska zona do podneva proširiće se na centralne predele, a u toku poslepodneva i na ostale delove Srbije.

U svim predelima Srbije u utorak posle podne i uveče padaće kiša, ponegde će biti i pljuskova sa grmljavinom. U toku večeri obilnije padavine očekuju se na jugu, istoku i severoistoku Srbije i u ovim predelima očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Zbog jačanja ciklona u Đenovskom zalivu, u utorak se očekuje umeren do pojačan jugoistočni vetar, dok će u košavskom području biti vrlo jak, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.

Kišovito vreme u utorak od sredine dana biće i u Beogradu, a više padavina očekuje se krajem dana i tokom večeri i tada će biti i pljuskova.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 10°C, maksimalna dnevna od 14°C na jugu do 20°C na severu Srbije, u Beogradu do 19°C.

Promenljivo vreme nastaviće se i u sredu. Očekuje se promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar, na planinama i jak.

Maksimalna temperatura biće od 14 do 22°C, u Beogradu do 18°C.

Smena sunčanih i oblačnih intervala očekuje se i u četvrtak i petak, uz relativno hladno vreme za ovo doba godine. Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura očekuje se od 15 do 20°C.

Osetno tolije vreme biće u subotu. U većini predela očekuje se sunčano, na jugu i istoku oblačnije.

Maksimalna temperatura biće do 24-25°C

Drugog dana vikenda prolazno naoblačenje i manji pad temperature vazduha, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Poslednja dva dana aprila i prva dva dana maja doneće Srbiji stabilnije vreme, ali i malo toplije.

Očekuje se pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost.

Jutarnja temperatura biće od 10 do 15°C, a maksimalna dnevna od 20 do 25°C.

Posle ovog perioda sledi zahlađenje sa padavinama.

Inače, prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od 17 do 21°C, tako da će temperature do vikenda biti uglavnom oko prosečnih vrednosti.

Autor: