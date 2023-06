Zbog OVOG može da vam PRESEDNE ODMOR - Turista iz Srbije doživeo neprijatnost u Grčkoj

Turisti koji idu svojim automobilom na letovanje rizikuju da ostanu bez istog, jer lako mogu da budu meta lopova, ma gde god da se nalaze.

Upravo to dogodilo se jednom turisti iz Srbije na letovanju u Grčkoj. Naime, on je na društvenim mrežama objavio fotografiju brave i naveo da su pokušali da mu obiju auto.

"Pokušaj obijanja kola Tasos, plaža Notos", napisao je kratko uz fotografiju na kojoj se vidi oštećena brava.

"Au počeli su"

"Toga ranije nije bilo na Tasosu"

"Da ti presedne odmor" - glase samo neki od komentara ispod ove objave.

Bilo je i drugih turista koji letuju na istoj destinaciji, te su istakli da nisu imali ovakvih problema, kao i da je sve bilo u najboljem redu.

"Samo vaš ili više vozila? Ne menja situaciju moje pitanje, već mislim na to da li su nešto videli u kolima, ili je nasumičmo, redom", upitao je jedan član grupe, a vlasnik auta je istakao da je do njega bio samo jedan auto i to "renta car", te da ga nisu dirali.

"Treba kameru ubaciti u auto i budeš miran, kad neko priđe kolima odmah reagovati. Ja ne znam sta bi takvima uradio da ih zateknem kod kola", prokomentarisao je ovu situaciju još jedna član grupe.