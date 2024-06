Srbi besni zbog visokih cena u Grčkoj: Giros devet evra, kafa sedam, a kada čujete koliko koštaju ležaljke na plaži, zavrteće vam se u glavi!

Pojedini turisti iz Srbije koji su već otputovali na letovanje u Grčku šokirani su cenama hrane i ležaljki na nekim plažama na omiljenim destinacijama.

Grupa turista iz Vranja koja je trenutno na moru kaže za Kurir da ih je neprijatno iznenadila cena girosa.

- U našem mestu je obični giros prošle godine bio tri evra, sada je od sedam do devet! Kafa na plaži je sedam evra. Ne, nije porcija, ona je još skuplja, obični giros košta ovoliko! Papreno je, ovolike cene nismo uopšte očekivali. Porodično svake godine idemo u Grčku i sada smo se neprijatno iznenadili cenama. Iznajmljivanje ležaljki je od sedam do deset evra i što nije mnogo kao i u svim odstalim mestima, ali hrana je preskupa. Pa, mi četiri girosa moramo da platimo do 36 evra. U Srbiji za te pare ima dva puta da jedemo - kaže nam Vranjanka.

Na nekim plažama set ležaljki košta od 10 do čak 40 evra.

Na Instgram stranici nikana.gr pojavila se potografija sa jedne plaže na Tasosu gde iznajmljivanje košta do 40 evra.

- Na plaži postoji nekoliko barova u kojima uz konzumaciju možete koristiti ležaljke, a cene se kreću od 10 do 40 evra po setu - navodi se u objavi.

