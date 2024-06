LEŽALJKE U PREDSEZONI U GRČKOJ KOŠTAJU 20 EVRA - Uvedeno novo ograničenje na plažama! OVO je važno

Iznajmljivanje suncobrana i kompleta ležaljki na pojedinim grčkim plažama papreno košta. Međutim, na nekim kupalištima kupači mogu da iznajme suncobran i ležaljke i da to plate od tri do pet evra tako što će konzumirati piće iz bara koji ih iznajmljuje.

Ove sezone cene dnevnog iznajmljivanja suncobrana iznosi od sedam do 12 evra, dok su prostirke nešto jeftinije i koštaju od 4,5 do sedam evra. Što se tiče dušeka na naduvavanje njihovo iznajmljivanje je skupo i kreće se od deset do 30 evra, dok peškiri stoje od 10 do 15 evra.

Ove sezone kupače čeka jedna bitna novina koja im ide u prilog. Polovina svake plaže mora biti bez ležaljki, mobilijara i nameštaja kako bi bile dostupne svima i kako bi moglo bez ikakvih troškova da se boravi na plaži.

Turisti koji uoče da to nije slučaj, a ne žele da plaćaju ležaljke, mogu to preko aplikacije da prijave nadležnim organima, koji brzo reaguju s obzirom na to da dronovima kontrolišu situaciju. Kazne za ugostitelje su velike i kreću se od pet do 25.000 evra.

Na Instagram stranici nikana.gr pojavila se objava u kojoj se navodi da su na plaži "Paliouri beach" obavezne rezervacije mesta naročito vikendom zbog velikih gužvi.

- Cene ležaljki u predsezoni u barovima su 20 evra za set - piše u objavi.

S obzirom na to da većina turist5a letuje do deet dana ako bi svakodnevno iznajmljivali komplet samo za taj užitak bi morali da izdvoje 200 evra.