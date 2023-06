DANAS SMO UŽIVALI U LETNJEM VREMENU, A SUTRA STIŽE ZAHLAĐENJE - RHMZ najavio pljuskove i nevreme, moguće glavobolje i OVE tegobe

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar, južnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Beogradu će danas takođe biti toplo, a maksimalna temperatura će dostizati 29 stepeni. Za sada je vremenska prognoza takva da će najtoplije biti u Nišu i Negotinu, gde će dnevna temperatura biti 30 stepeni Celzijusovih.

Najniža minimalna temperatura će biti na Kopaoniku, tek 10 stepeni.

Promena vremena za vikend

U subotu se, prema prognozi, očekuju poslepodnevni pljuskovi, dok su u nedelju mogući pljuskovi.

Tokom noći ka suboti i u subotu ujutru jači razvoj oblačnosti koja dolazi sa zapada uz pojavu kiše ili lokalnih pljuskova, najpre na zapadu, jugozapadu i severu Srbije, a do kraja dana i u svim ostalim krajevima, piše Kurir.

U prvom delu dana u centralnim predelima i na jugu Srbije pretežno sunčano i vrlo toplo, a popodne naoblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni pljuskova pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 13°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na severu Srbije do 32°C na jugu. Uveče pretežno oblačno sa povremenom kišom u većini predela. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.

U nedelju malo svežije vreme uz prolaznu kišu koja postepeno odlazi ka jugu uz prestanak padavina i razvedravanje u većini krajeva tokom popodneva i večeri. Samo na krajnjem severu Srbije može ostati suvo.

Moguće glavobolje i bolovi u kostima

Biometeorološka prognoza RHMZ-a navodi da će situacija biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, kojima se preporučuje umerena aktivnost i adekvatno odevanje.

Osobama sa srčanim problemima se savetuje izvestan oprez, piše na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Navode i da su moguće glavobolja, razdražljivost i bolovi u kostima i zglobovima.