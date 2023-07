RHMZ UPOZORAVA: Visoke temperature u drugoj dekadi jula

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će tokom druge dekade jula u Srbiji biti veoma toplo i da će već danas i sutra maksimalne temperature dostići 34 i 35 stepeni, dok će u sredu i četvrtak biti još toplije - u većini mesta od 35 do 38 stepeni.

U četvrtak će na jugu i istoku zemlje, kao i u Pomoravlju lokalno biti i do 40 stepeni Celzijusa.

Temperatura će u petak i subotu biti u kratkotrajnom padu, za pet do osam stepeni, ali se ubrzo nakon toga, od 16 do 20. jula očekuje povratak maksimalnih temperatura od 35 do 40 stepeni Celszijusa.

U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni.

Tokom druge dekade jula u Beogradu veoma toplo, pa će već danas i sutra maksimalne temperature dostići 34 stepena, dok će u sredu i četvrtak biti još toplije - od 36 do 38 stepeni.

Temperatura će u petak i subotu biti u kratkotrajnom padu za 5 do 7 stepeni, ali se ubrzo nakon toga, od 16 do 20. jula očekuje povratak maksimalnih temperatura preko 35 stepeni.

Na području grada očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena Celzijusa.