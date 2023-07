ZA VIKEND 'LUCIFER' JAČA PREMA NAMA, IDE DRUGI PIK I ON ĆE BITI MNOGO JAČI! Imaćemo tropske noći, a evo kada stiže osveženje

Drugi, izuzetno jaki pik toplotnog talasa očekuje se već za vikend. Od tada, pa sve do ponedeljka i utorka osim tropskih dana možemo očekivati i tropske noći. Temperatura će ići i do 40 stepeni, a onda sledi osveženje.

Prema vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića Srbija se nalazi pod uticajem afričkog anticiklona, koji samo nastavlja da jača prema nama.

- Danas do 36, sutra do 38, četvrtak 39 i to će najverovatnije biti maksimalna temperatura. Najtoplije će biti u centralnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu sutra 36, u četvrtak 37 stepeni - kaže Ristić.

Između četvrtka i petka stiže blago osveženje

Između četvrtka i petka očekuje se blago osveženje na severu zemlje, međutim, već u petak temperature ponovo idu na preko 30 stepeni.

- U Vojvodini će biti pljuskova i kiše, ali južno od Beograda se ne očekuje, ali će doći do osveženja. U petak temperatura do 37 stepeni - kaže Ristić.

Prema njegovim rečima drugi pik toplotnih talasa biće izuzetno jak i trajaće sve do sredine sledeće nedelje.

- Za vikend "Lucifer" jača prema nama, ide drugi pik i on će biti mnogo jači. Od nedelje će biti temperature preko 35 stepeni. U ponedeljak je maksimum tog talasa kada će temperature ići i do 40 stepeni. U ponedeljak i utorak su najgori dani. Treba primeniti sve mere koje su rekli lekari - kaže Ristić.

Prema daljoj najavi meteorologa Ristića, afrički anticiklon počeće da slabi od 20. jula.

- Od 20. jula temperatura će padati. Ali će i dalje biti lepo i toplo, možda i neki pljusak padne. Temperatura će biti do 36 stepeni, a od 26. stižu oblaci, kiša osveženje. Kraj jula možemo da očekujemo da će biti kao u junu - kaže Ristić.

Tropski dani i tropske noći

- Tropske temperature su sve što pređe 30 stepeni preko dana, a tropske noći su sve što pređe 20 stepeni u minimumu. Imaćemo i tropske noći ovih dana. Najveća je neprijatnost to što stanovi neće moći da se ohlade. U ponedeljak se tokom noći očekuje i do 30 stepeni - kaže Ristić i dodaje:

- UV zračenje je visoko. Odjednom smo shvatili da smo u najsunčanijem delu godine i ono ide između 9 i 10, u avgustu će biti mnogo prijatnije - kaže čuveni meteorolog.

El Ninjo pravi haos u Kanadi

- El Ninjo je temperatura vode na Pacifiku. Ona je iznad normale i kada se to desi imamo više toplotnih udara. Što se tiče Evrope ima malo istraživanja kako on utiče na Evropu. Dosta smo udaljeni. Ali se njegov uticaj može videti u Kanadi, gde temperature idu i do 38 stepeni, a bilo je čak i požara - kaže Ristić za "Prvu".