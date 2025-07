Hladni front ide prema Srbiji: Evo kad donosi osveženje OVIM delovima naše zemlje, a onda se VRELI dani nastavljaju

Vreo dan u Srbiji. Maksimalna temperatura biće danas do 37 stepeni, u Beogradu do 35. Vrelo vreme nastaviće se i u narednom periodu, ali deo Srbije očekuje i jedno manje osveženje.

Petak će doneti još više temperature. Očekuje se vedro i vrelo. Maksimalna temperatura biće od 35 do 40, u Beogradu do 38 stepeni.

U ovom času preko centralne Evrope prostire se hladni front, u dužini od Pirineja do Baltika. On će do kraja dana preći preko Alpa i sutra će stići i do našeg područja.

Krajem dana do severa i zapada Vojvodine očekuje se prodor ovog hladnog fronta, uz umereno naoblačenje i veoma jak severozapadni vetar.

Ovaj hladni front tokom večeri i noći doneće osveženje u vidu jakog, na udare i olujnog severozapadnog vetra celoj severnoj i zapadnoj Srbiji. Očekuje se samo umereno povećanje oblačnosti.

U subotu na severu i zapadu Srbije znatno ugodnije, uz temperature do 30 stepeni, dok će na jugu i istoku biti i dalje vrelo, uz temperature i iznad 35 stepeni.

Na jugozapadu Srbije očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

U nedelju ponovo vedro i vrelo, a u ponedeljak temperatura i do 40 stepeni.

Od utorka osveženje, a hladni front doneće pad temperature za 10 do 15 stepeni, kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali i jak severozapadni vetar.

Od 12. jula Srbiju će zahvatiti novi toplotni talas.

Narednih dana poseban oprez zbog veoma visokih vrednosti UV indeksa, posebno u periodi od 10 do 16 časova. Tada se ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite, a treba se zaštiti i od opasnoti od toplotnog udara.

Srbija je na udaru i jake suše, a ozbilna nedostatak padavina može da ugrozi poljoprivredne i ratarske kulture.

Zbog jake suše i vrlo visokih temperatura, postoji i ogromna opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom, pa ne treba paliti vatru na otvorenim površinama i bacati opuške.

Zbog potencijalne opansosti od opasnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama.

Autor: Marija Radić