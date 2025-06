Oblaci sa Atlantika jure prema Srbiji: Evo kada hladni front donosi pad temperature i za 10 STEPENI

Nastavlja se vreo toplotni talas nad Srbijom. Nakon jučerašnjih 36 stepeni, toliko se očekuje i danas, a najvrelije biće za vikend.

Maksimalna temperatura biće u nedelju i do 37 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovaj deo juna u Srbiji od 24 do 27 stepeni, one su ovih dana i za 10 stepeni više od napomenutog proseka.

Danas i za vikend biće sunčano, a danas posle podne ređa pojava pljuskova sa grmljavinom očekuje se samo na istoku i jugositoku Srbije i to usled lokalnog razvoja oblačnosti.

U ovom času snažni oblačni sistemi sa Atlantika nalaze se nad severozapadnom i zapadnom Evropom, a u sklopu hladnog fronta stigli su do Alpa i centralne Evropei tu će se manje više-zadržavati danas i sutra sa tedencijom premeštanja ka istoku.

I dok su kod nas i na jugu i jugoistoku Evrope temperature vrlo visoke i prelaze 35 stepeni, na severu i na zapadu Evrope, u oblasti Alpa i delove centralne Evrope prave su jesenje.

Već danima, jugoistok Evrope, Srbija i naše područje najtopliji su deo kontinenta, uz temperature i do 36-37 stepeni.

U nedelju će uslediti brzi prodor hladnog fronta preko Alpa, a upravo će to ispred hladnog fronta doneti Srbiji još izraženije južno strujanje, zbog čega će nedelja i biti najtopliji dan.

U toku večeri do Bačke, odnosno prvo do severozapada Srbije, a potom tokom noći i preko ostalih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje vetra na veoma jak severozapadni, na udare i olujni, uz nagli pad temperature vazduha i jače osveženje, ali i naoblačenje.

Međutim, pljuskovi sa grmljavinom neće biti toliko izraženi i biće prolaznog karaktera, vezani uz hladni front, a očekuju se samo u severnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije i u Beogradu.

Ponegde su moguće i kratkotrajne grmljavinske oluje sa gradom.

U ponedeljak osetno svežije, na severu i zapadu i za 10 stepeni, dok će hladni front najmanje imati uticaja na jug i istok Srbije, gde će ostati i potpuno suvo.

U ponedeljak promenljivo oblačno i vetrovito, uz jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 32 na istoku Srbije, u Beogradu do 26 stepeni.

Od utorka sunčano i ponovo toplije.

Inače, zbog aktuelnog toplotnog talasa, u narednom periodu preporučuje se ogroman oprez zbog veoma visokoih vrednosti UV zračenja i ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite u periodu od 10 do 16 časova.

Postoji opasnost i od toplotnog udara.

Zbog rada rashladnih uređaja, njih treba podeseti da temperaturna razlika između spoljne i rashlađene sredine kako u stanovima i firama i drugi objektima, tako i u vozilima ne bude viša od 7 stepeni.

Oprez se preoručuje i u saobraćaju i da savetuje se da se na put ne kreće u najvrelijem delu dana.

Zbog opasnih vremenskih pojava, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: Marija Radić