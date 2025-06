SPREMITE SE ZA KUVANJE! U naredna dva dana vrhunac toplotnog talasa, u četvrtak u haldu do 39 stepeni

Toplotni talas biće najizraženiji u naredna dva dana, a maksimalna temperatura očekuje se u četvrtak kada će lokalno dostići i do 39 stepeni.

"Kada govorimo o ovom delu toplotnog, možemo reći i tropskog talasa, on će biti najizraženiji sutra i prekosutra. Sutra nas očekuju maksimalne temperature do 36, ponegde i do 37 stepeni Celzijusa, a u četvrtak ćemo meriti najviše temperature tokom ovog toplotnog talasa u većem delu Srbije, koje će biti 38, a lokalno i 39 stepeni", rekao je Jovan Čabrilo, urednik portala Vojvodina meteo za Tanjug.

Kako je naglasio, posebno će biti ugrožena područja Podunavlja, Beograd i područje Vojvodine.

"Indicije su da će ovaj toplotni talas da se produži i na petak, dane vikenda i narednu sednicu s tim što ćemo u petak imati manje osveženje", rekao je Čabrilo.

Naveo je da će jun biti jedan od najsušnijih i najtoplijih u istoriji merenja na području Srbije.

"Prema dosadašnjim podacima u dosadašnjem delu meseca, na svega 10 od 28 glavnih meteoroloških stanica zabeležene su bilo kakve padavine. Od toga na tri stanice zabeležena je dvocifrena količina, a na oko 60 odsto teritorije Srbije nije pala nijedna kap kiše zaključno sa današnjim danom", rekao je Čabrilo.

Čabrilo je podsetio da je nakon maja, statistički i klimatološki jun jedan od najkišovitijih meseci na području Srbije, kada se mesečno očekuje 60 do 100 milimetara vodenog taloga, a lokalno i više.

"Ovi podaci koje imamo do sada su dakle, prilično alarmantni jer imamo izrazit manjak padavina na teritoriji cele zemlje", objasnio je Čabrilo.

Naglasio je da suša u ovom trenutku najviše pogađa ratarske kulture poput kukuruza, suncokreta, šećerne repe, ali i povrtarske kulture gde su uslovi znatno otežani.

"Voćarstvo i povrtarstvo trpe velike posledice, biće smanjeni prinosi i slabiji kvalitet plodova i povećana potreba za navodnjavanjem što svakako poskupljuje proces proizvodnje", naveo je Čabrilo.

Kako je rekao, postoji mnogo faktora koji utiču na globalno zagrevanje, a neki od njih su klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem, fosilna goriva, gasovi staklene bašte, seča šuma i povećana urbanizacija.

"Globalno zagrevanje definitivno pomera granice onog normalnog što smo imali do sada. Ranije smo ove temperature koje se očekuju smatrali vrlo visokim, a to je sada neka nova normalnost, a nekada je bila ekstremna vrućina", rekao je Čabrilo.

Kako je objasnio, u regionu Balkana i Mediterana temperatura raste jedan i po do dva puta brže u odnosu na ostatak Evrope i sveta, tako da je naše područje posebno pogođeno klimatskim promenama.

"Ovakve promene utiču na gotovo sve sektore društva, od poljoprivrede, zdravlja, energetske stabilnosti, infrastrukture. Zbog toga je potrebno određeno prilagođavanje, kako kratkoročno, tako i dugoročno", rekao je Čabrilo.

Naglasio je da se očekuje više ovakvih toplotnih talasa, a već od ponedeljka 30. juna sledi novi porast temperature nakon osveženja.

"Gotovo je izvesno da će sredinom naredne sednice maksimalne dnevne temperature prelaziti 39 podeok Celzijusove skale i to će nam se dešavati više puta tokom ovog leta. Kao posledicu klimatskih promena imamo i sve veće amplitude između suše i kišovitih perioda, tako da osim vrlo visokih temperatura, imaćemo dugotrajnije i jače suše nakon čega će uslediti neki kraći period sa intenzivnim padavinama i vremenskim nepogodama", objasnio je Čabrilo.

Naglasio je da će to biti jedan uobičajeni vremenski obrazac kome ćemo morati da se prilagođavamo u periodu koji dolazi.

Čabrilo je rekao da mesečne prognoze ukazuju na to da će jul biti vrlo topao i sušan, a nešto više kiše očekuje se možda tek u avgustu.

Kako je istakao, temperaturama iznad proseka se ne nazire kraj, a očekuju se i tokom jeseni.

Podsetio je da je prošlo leto bilo najtoplije u istoriji meteoroloških merenja u Srbiji, a da će ovo biti vrlo blizu tome.

Čabrilo je preporučio izbegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem delu dana između 10 i 17 časova kao i povećan unos vode i nošenje svetle i prozračne odeće.

