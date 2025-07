U regionu besne oluje, a Grčka gori: Danas pik toplotnog talasa, biće 41 stepen, a onda sledi...

Novi toplotni talas koji je pogodio Grčku danas će dostići vrhunac, a meteorološka služba upozorila je na ekstremne temperature i jake vetrove, pre nego što temperatura padne za više od 10 stepeni.

Veoma visoke temperature prognoziraju se u istočnom Epiru i Egeju. Maksimalne vrednosti u istočnom Epiru biće od 38 do 40 stepeni, a u istočnoj Stereji i istočnom Peloponezu lokalno je moguće čak 41 stepen Celzijusa.

Na istočnoegejskim ostrvima, Dodekanezu i Kritu najviše temperature biće od 37 do 38, a moguće i 39 stepeni Celzijusa.

Jaki zapadni vetrovi će duvati od podneva u centralnom i južnom delu kopna, veoma jaki severozapadni vetrovi će preovladavati od popodneva u Jonskom moru i zapadnom kopnu i od ranih večeri u zapadnoj i centralnoj Makedoniji, Tesaliji i Sporadima. Veoma jaki severoistočni vetrovi će preovladavati tokom noći do četvrtka u istočnoj Makedoniji, Trakiji i severoistočnom Egeju.

Nestabilno vreme se nastavlja jer je Grčka pogođena prelaznim atmosferskim uslovima. Sa fokusom na visoke temperature i predstojeće promene, podaci u gornjim slojevima atmosfere pokazuju da će danas biti poslednji dan sa vrućinom, jer postepeno ulazi hladni front koji će doneti značajne promene.

"Iz analize karte od 850 hPa možemo razlikovati visoke temperature u našem regionu, ali i veliki kontrast sa onim na severozapadnom Balkanu, zbog hladnog fronta koji će prolaziti kroz našu zemlju. Struja je u početku Z-SZ koja prema večeri postaje S-SZ, tako da to praktično znači da će od tada biti primetan pad temperature uz značajno povećanje vetrova. Zapadne silazne struje na istočnom kopnu će i danas održati visoke temperature, ali sutra će biti drugačiji dan!", rekao je meteorolog Todoris Kolidas.

✅Από την ανάλυση του χάρτη των 850 hPa διακρίνουμε τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας, αλλά και το μεγάλο κοντράστ με αυτό των ΒΔ Βαλκάνίων, λόγω του ψυχρού μετώπου που θα διέλθει από την χώρα μας. Το ρεύμα αρχικά είναι Δ-ΒΔ που προς το βράδυ γίνεται Β-ΒΔ , οπότε αυτό… pic.twitter.com/3tzK4qgU6r — Theodoros Kolydas (@KolydasT) 09. јул 2025.

Na severozapadu, malo oblačnosti se lokalno povećalo u jutarnjim satima sa mogućnošću prolaznih lokalnih kiša, dok je u ostatku zemlje uglavnom vedro vreme. Od podneva, lokalni oblaci će se razvijati na severnom kopnu, tako da su prolazni pljuskovi ili izolovane oluje verovatni uglavnom u Makedoniji i Trakiji.

Vetar će duvati zapadno-severozapadni jačine od 3 do 5 Bofora, a u centralnim i južnim regionima lokalno do 6 Bofora, od popodneva postepeno u Jonskom moru, kopnu i severnom Egeju iz severnih pravaca do 6 do 7 Bofora.

Temperatura će blago pasti na zapadnom kopnu i Jonskom moru, ali će u ostatku zemlje ostati na visokim nivoima. Prognozira se 38 do 40 stepeni, moguće 41 na istočnom kopnu, 35 do 37 stepeni u ostatku kopna, 37 do 38, a moguće i 39 stepeni na istočnim egejskim ostrvima, Dodekanezu i Kritu, a 33 do 36 stepeni Celzijusa u ostatku ostrvske zemlje.

Autor: Marija Radić