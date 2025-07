40 STEPENI, PA OLUJE! Srbija će goreti 2 dana goreće Srbija, a onda temperatura naglo pada - Ovo je detaljna prognoza do 13. jula

Kandidati za najtoplije gradove su Zaječar, Ćuprija i Leskovac, od 10. do 13. jula temperature će biti niže za 10 stepeni, pa će ponovo biti toplotni talas, kaže meteorolog Slobodan Sovilj

Prvi julski toplotni talas u nedelju i ponedeljak donosi temperature i do 40 stepeni u hladu, a već od utorka biće uslova za oluje i nepogode s grmljavinom i kišom, koja će padati i u sredu!

Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kaže za Kurir da je u Srbiji aktiviran narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura.

- Za vikend i početkom naredne nedelje u dolini Velike Morave i na jugu i istoku zemlje maksimalne temperature će ići i do 40 stepeni, a kandidati za najtoplije gradove su Zaječar, Ćuprija i Leskovac. U Beogradu će temperature biti 37-38 stepeni. U manjim mestima minimalne temperature će preko noći biti od 12 do 17 stepeni, dok u urbanim sredinama možemo očekivati tropske noći s vrednostima od 20 do 24 stepena - navodi Sovilj.



Sutra će, prema njegovim rečima, biti malo svežije, ali to je samo jednodnevni predah pred vrućine.

- Promenu vremena možemo da očekujemo 8. i 9. jula prvo na severu zemlje, a drugog dana i u svim ostalim krajevima. Temperature će pasti za više od deset stepeni, biće pljuskova s grmljavinom, a zbog rizika od nepogoda neophodno je pratiti upozorenja RHMZ, koja ćemo izdavati iz sata u sat. Nakon toga će vreme ponovo biti suvo, a u periodu do 13. jula možemo očekivati i temperature oko 25 stepeni, pa onda ponovni rast.

Sovilj ističe i da mnoge brinu dugi letnji sušni periodi bez kiše.

- Narednih decenija, do kraja veka, imaćemo smanjenje količine padavina od 20 do 40 odsto u Srbiji i regionu, ali godišnja suma padavina se ne menja. Leta će biti sve toplija i već sad u junu smo imali temperature više za četiri-pet stepeni u odnosu na prosek između 1991. i 2020. godine.

Suša ugrozila useve

RHMZ je upozorio da u većem delu Srbije preovlađuje jaka i ekstremna suša, dok se na severu zemlje i u delovima centralne i zapadne Srbije i dalje zadržavaju uslovi normalne vlažnosti. Prema prognozi iz njihovog strandardizovanog indeksa padavina (SPI), u narednom periodu se očekuje nastavak ekstremno niskih količina padavina, što ukazuje na veoma izražen deficit vlage u zemljištu. Ovo može imati znatan negativan uticaj na razvoj ratarskih useva, posebno u osetljivim fazama kao što su vegetativna faza i priprema za generativnu.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će u Srbiji i u Evropi ovo biti jedno od toplijih leta, ali i godina.

- U našem području karakteristični su kratki periodi padavina od pola sata do sat, jaki pljuskovi s mesečnom ili dvomesečnom količinom padavina, a čak su zabeležene i tromesečne količine padavina u nekom pljusku. Uz to idu i olujni vetar i grad, ali to je isto redovna pojava za koju je nemoguće unapred definisati lokaciju, jer se oblaci stvaraju takoreći iz vedra neba.

Đerdap dobro reguliše nivo Dunava

Nizak vodostaj Dunava sve više ugrožava rečni saobraćaj, privredu i ekosistem. Reka se ponegde povukla toliko da su delovi plovnog puta teško prohodni, a posledice su vidljive - u transportu, poljoprivredi i u svakodnevici onih koji žive uz reku.

Petar Đorđević, predsednik grupacije Privredne komore za nautičku privredu i turizam, rekao je za RTS da su problematične tačke Futog, Bezdan i kod belegiške ade.

- Međutim, Srbija je bezbedna. Tok Dunava kroz Srbiju je 580 kilometara i, zahvaljujući dobrom planiranju Đerdapa, sve se dobro reguliše, tako da naše tačke još uvek nisu kritične.

Institut za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" upozorio je na predstojeći toplotni talas i dao mere prevencije i lične zaštite kojih bi se trebalo pridržavati. Prognostički materijali najavljuju velike vrućine na području Beograda, na zapadu i istoku zemlje, kao i delovima centralne, severoistočne i jugoistočne Srbije u periodu od 6. do 9. jula. "Batut" naglašava da se u nedelju očekuju veoma opasni vremenski uslovi u čak devet gradova, koji su označeni crvenom bojom: Beogradu, Valjevu, Velikom Gradištu, Vršcu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Kruševcu, Negotinu i Zaječaru.

Ne palite vatru u prirodi i ne spaljujte strnjiku

Sektor za vanredne situacije MUP upozorio je u više navrata građane da budu oprezni prilikom upotrebe vatre u prirodi, pošto period toplog i suvog vremena pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom.

Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno je spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje su propisane kazne od 10.000 do 50.000 dinara za fizička i od 300.000 do milion za pravna lica.

Kako se rashladiti

Nosite laganu i svetlu odeću

Redovno se hidrirajte u toku celog dana, bez obzira na stepen fizičke aktivnosti ili osećaj žeđi

Smanjite unos kofeina

Pijte jednu čašu vode na svakih 20 minuta u ustaljenom ritmu

Smanjite fizičku aktivnost i izloženost suncu

Na svaku pojavu konfuznosti, nesvestice, izrazito tople i suve kože potražite hitnu lekarsku pomoć.

Bez preke potrebe ne bi trebalo napuštati dobro klimatizovan zatvoreni prostor za sve vreme trajanja povišene spoljne temperature.

Jedite laganu hranu, voće i povrće, koje prethodno treba dobro oprati.

Autor: S.M.