U OVIM GRADOVIMA BIĆE I PREKO 40 STEPENI! Goreće Srbija sve do ovog datuma, a onda temperatura naglo pada: Detaljna prognoza do kraja jula

Pik ovog toplotnog talasa u četvrtak i petak. Srbiju je ove nedelje zahvatio toplotni talas iz Evrope koji će u pojedinim mestima doneti i preko 40 stepeni!

Ivan Ristić podseća da je pod uticajem afričkog anticiklona nazvanog "Pluton", ogromne toplotne kupole suptropskog porekla iz središta pustinje Sahare, kraj juna bio vreo u Španiji i Francuskoj sa maksimalnim temperaturama ido 44 stepena.

Početkom jula vreo afrički vazduh zahvatiće veći deo Evrope i doneti rekordne temperature sve do Danske. Pik ovog toplotnog talasa kod nas očekuje se u četvrtak i petak, 3. i 4. jula uz puno sunca najviša temperatura kretaće se od 35 do 40 stepeni. U Ćupriji i Leskovcu i još nekim gradovina maksimumi u petak preko 40. U većim gradovima, pogotovo u Beogradu, očekuju se i tropske noći kada temperatura noću ne pada ispod 20 stepeni - navodi Ristić za Kurir i dodaje:

Sve do utorka, 8. jula, zadržava se veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom u subotu, 5. jula, od 34 do 38 stepeni Celzijusovih, a ponovo 35 do 40 stepeni u nedelju i ponedeljak, 6. i 7. jula. Biće sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi mogući su u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije.

Prema njegovim rečima u periodu od 8. do 15. jula doći će do slabljenja afričkog anticiklona i njegovog potiskivanja prema Africi usled čega če se na kratko otvoriti Bečka vrata i doći će do prodora nešto svežijeg, ali i vlažnijeg vazduha na Balkanskopoluostrvo.

Očekuju nas prolazna naoblačenja koja će usloviti pljuskove kiše praćene grmljavinom, ponegde i lokalne nepogode praćene olujnim vetrom i gradom. Za sada modeli ne nagoveštavaju velike količine kiše, ali u svakom slučaju svaka kap kiše znači zbog suše koja je prisutna od početka juna. Najviša temperatura biće u padu za sedam do 10 stepeni na vrednosti od 28 do 33 stepena. Jutarnja temperatura u ovom periodu uglavnom između 15 i 20 stepeni Celzijusovih.

Ristić najavljuje da druga polovina jula donosi postepenu stabilizaciju vremena i povratak afričkog anticiklona koji će ponovo usloviti velike vrućine u trećoj dekadi jula.

Najtopliji period biće oko 24. julakada će najviša temperatura u puno gradova biti ponovo oko 40 stepeni ili nešto viša. Što se tiče omiljenih morskih turističkih destinacija vreme će biti lepo, toplo, bez nekih bitnijih promena. Sredozemno more beleži rekordne temperature koju idu i do 30 stepeni.

Autor: A.A.