NA SNAZI JE CRVENI METEOALARM! OD VRUĆINE LJUDI PADAJU U NESVEST - Ovo su važni saveti za visoke temperature, a stižu nam i PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM

Toplotni talas Lucifer hara Srbijom već dva dana, temperature su lokalno dosezale i 40 stepeni u hladu!

Već u četvrtak po podne, uveče i tokom noći mogući su pljuskovi s jakom grmljavinom, ali to i neće biti neko osveženje, s obzirom na to da se od 16. do 20. jula očekuju ponovo paklene vruće, i to s dnevnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, uz tropske noći s minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni.

Na snazi je juče i danas crveni meteoalarm, zbog vrlo visokog i opasnog indeksa UV zračenja. Ljudi su padali na ulici, kolabirali, doživljavali toplotni udar...

Specijalista opšte prakse dr Biserka Obradović ističe da bismo u ovakvim danima morali da unosimo više soli i tečnosti, posebno osobe koje imaju nizak pritisak.

- Često smo svedoci po autobusima da kod mladih ljudi dolazi do vrtoglavice, malaksalosti i kolapsa. U tim trenucima treba staviti osobu da leži, podići joj ruke i noge, kako bi mozak dobio kiseonik, a onda dati kašičicu soli ili nešto slano da pojede. Nikako osobu ne treba polivati vodom, davati joj slatko i terati je da sedi, jer mozak je najosetljiviji, nema kiseonik i tada može doći do kolapsa - upozorava i dodaje da se moramo adekvatno oblačiti u pamučne tkanine i piti minimun tri litra vode dnevno.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da se u četvrtak krajem dana očekuje naoblačenje s kišom prvo u severnim krajevima.

- U petak će u centralnim i severnim delovima Srbije biti svežije, oko 30 stepeni, dok će se na jugu i dalje zadržati topao vazduh s maksimalnom temperaturom 36 stepeni. Od vikenda ponovo jača jezgro vrelog afričkog vazduha, poznatiji kao Lucifer, i ponovo podiže temperaturu. Najtopliji dani biće ponedeljak, utorak i sreda, kad će negde temperature biti i do 40 stepeni - navodi Ristić.

Dodaje da nas između srede i četvrtka čeka manje osveženje s pljuskovima:

- Nakon 20. jula nećemo imati nalete vrućeg vazduha, ali će se temperature kretati između 30 i 35 stepeni. Zahlađenje nas očekuje od 26. jula, dolaze oblaci i dugo očekivano osveženje, i to je kraj toplotnog talasa.

Preporuke "Batuta"

Stalno rashlađujte svoj dom

- Idealno bi bilo održavati sobnu temperaturu ispod 32 stepena tokom dana, odnosno ispod 24 tokom noći

- Otvorite sve prozore i držite roletne (šalone, zastore) podignute tokom noći i ranog jutra

- Zatvorite prozore i prozorske zastore, posebno one na sunčanoj strani tokom dana

- Isključite veštačko osvetljenje i sve električne uređaje koji vam nisu neophodni

- Okačite vlažne čaršave na otvorene prozore kako biste rashladili vazduh u sobi ukoliko nemate klima-uređaj

Rashladiti telo pre ulaska u vodu Ovih dana mnogi spas od vrućina traže na kupalištima. Veoma je važno ne utrčati odmah u vodu, već sačekati da se telo malo stabilizuje, pošto ste dodatno zagrejani od hodanja, vožnje u autobusu, vožnje bicikla... A potom kad krenete u vodu, potrebno je ulaziti polako, odnosno rashladiti vodom ruke, grudi, vrat. Kad prelazimo u sredinu s nižom temperaturom, dolazi do skupljanja krvnih sudova i može doći do angioznog napada, pa čak i do infarkta.

Ne izlažite se toploti

- Ako nemate mogućnosti da rashladite svoj stan/kuću, provodite dva-tri sata dnevno u rashlađenom prostoru van kuće (na primer, u klimatizovanim javnim zgradama)

- Izbegavajte boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana (od 10 do 17 časova)

- Ukoliko možete, izbegavajte naporne fizičke aktivnosti. Ako morate da ih obavljate, činite to u toku hladnijeg dela dana, rano ujutru ili kasno po podne

- Tokom boravka na otvorenom preporučuje se kretanje po hladovini i češći odmori

Bezbednost u automobilu

- Krenite na put odmorni

- Pre ulaska u vozilo koje je stajalo na suncu obavezno otvorite prozore i vrata, uključujući i prtljažnik

- Upotreba klima-uređaja treba da omogući da unutrašnja temperatura bude niža pet do sedam stepeni od spoljašnje

- Pravite pauze tokom vožnje. U toku vožnje po visokim temperaturama i na dužim relacijama potrebno je da se prave pauze na svaka dva sata po 15 minuta

- Provetravanje vozila, unos dovoljne količine tečnosti i lagano istezanje otkloniće prve znake umora, koji se obično javljaju nakon drugog sata vožnje

Spavanje pod klimom opasno, izbegavati i kafu Dr Biserka Obradović kaže za Kurir da usled ovih tropskih vrućina mnogi pate od nesanice. - Teško se uspavljujemo, san nam je isprekidan, često se budimo. Tokom dana moramo unositi što više tečnosti. U večernjim satima treba izbegavati kafu i energetske napitke. Ukoliko neko spava pod klimom, ukoliko je to novija klima i ako se može usmeriti van našeg kreveta, ona može biti uključena tokom noći, ali ne na niskoj temperaturi, a ako su u pitanju stare klime i ako su usmerene prema krevetu, onda je to opasno, može doći do ukočenosti, bola u mišićima, zglobovima i vratnoj kičmi.

- Nikad decu, kao ni životinje ne ostavljajte u parkiranom vozilu ako su spoljašnje temperature visoke

- Deca su osetljiva na ekstremne temperature, pa se mogu pregrejati tri do pet puta brže nego odrasle osobe

Ako se vi ili neko drugi ne osećate dobro

- Potražite pomoć ako osećate vrtoglavicu, slabost, uznemirenost, intenzivnu žeđ ili imate glavobolju

- Što je pre moguće, pređite u rashlađeni prostor i izmerite telesnu temperaturu

- Popijte nekoliko gutljaja vode ili voćnog soka sobne temperature

- Ako vam se jave bolni grčevi u mišićima, sklonite se u hlad ili uđite u rashlađeni prostor

Decu ne ostavljajte ni sekund u kolima Novorođenčad, odojčad i mala deca posebno su osetljiva na visoke temperature vazduha, pri čemu često ne ispoljavaju brzo znake i simptome kao odrasli. Izbegavajte da izvodite bebe i decu napolje za vreme toplotnog talasa. Ako ih izvodite, činite to samo u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Posebno treba voditi računa i decu i bebe nikako ne ostavljati u kolima, čak ni na minut, jer u slučaju pregrejavanja može doći do toplotnog udara s fatalnim posledicama.

- Počnite postepeno da unosite tečnost, najbolje vodu

- Ako toplotni grčevi potraju duže od jednog sata, treba da potražite lekarsku pomoć

- Obratite se lekaru ako osetite neuobičajene simptome ili ako simptomi dugo traju

- Ako primetite kod nekog od članova porodice ili ljudi kojima pomažete toplu, suvu kožu i buncanje, pojavu grčeva i/ili nesvesticu, odnosno gubitak svesti, odmah pozovite Hitnu pomoć

- Dok čekate na pomoć, pokušajte osobu da rashladite hladnim oblogama, dajte joj da pije tečnost, oslobodite je viška odeće

Po izlasku iz busa popiti vodu i pojesti kikiriki Temperatura pod klimom treba da se razlikuje od spoljašnje od šest do osam stepeni, nikako više: - Ukoliko ulazimo u klimatizovanu prostoriju, potrebno je stati nekoliko minuta u neku međuprostoriju, kako bi se telo prilagodilo, jer organizam želi da sačuva toplotu koju ima sužavanjem krvnih sudova, a tako može doći do infarkta. Slično je i kad izlazimo iz klimatizovanog autobusa, organizam ide iz hladnog u toplo, pa dolazi do naglog širenja krvnih sudova, do pada krvnog pritiska i tada dolazi do vrtoglavice, čak i do kolapsa. Odmah po izlasku iz autobusa treba popiti vodu i pojesti slani keks ili kikiriki - objašnjava dr Obradović.