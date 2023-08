Novi trend među roditeljima đaka prvaka! Plaćaju časove pred polazak u 1. razred

U pitanju je prevelika ambicija roditelja da njihovo dete sa što više znanja započne školovanje, što može da izazove revolt prema školi, kažu stručnjaci.

Sve više roditelja budućih đaka prvaka plaća deci privatne nastavnike kako bi ih pripremili za početak školovanja! Tokom leta budući prvaci uveliko idu na časove srpskog jezika i matematike, što je potpuno nepotrebno, kažu stručnjaci.

Trend priprema za polazak u školu, navode oni, ranije nije postojao, već se znalo da će deca slova i brojeve savladati u školskoj klupi i da je pripremno predškolsko obrazovanje pri vrtićima sasvim dovoljno. Oni su saglasni da je ovo tipičan primer pomodarstva, ali i prevelika ambicija roditelja da njihovo dete sa što više znanja započne školovanje, što može da izazove revolt prema učenju i školi.

Uče pre vremena

Ove informacije potvrdila je i Olga Gracun, koja drži privatne časove matematike.

- Ovo je postao, slobodno mogu da kažem, trend među roditeljima đaka koji se spremaju za prvi razred! Već u maju kreću sa pozivima i zakazuju časove tokom juna, jula i avgusta. Tačno pred školsku godinu. Moram da kažem da oni ne traže jednom nedeljno, nego do čak tri časa u toku sedmice. Mame i tate zahtevaju da se sa decom tokom tri meseca pred početak škole, u mom slučaju, pređe celo gradivo iz matematike koje je propisano za ovaj razred tokom školske godine. U razgovoru sa kolegama saznala sam da je ista situacija i kod onih koji drže srpski jezik - objašnjava Gracunova.

Na pitanje šta tačno zahtevaju roditelji otkriva:

- Pored osnovnih brojeva i manjih tekstualnih zadataka, određeni roditelji zahtevaju i rad jednačina i razlomaka. Po mom mišljenju, nepotrebno i nerealno za taj period! Tu dolazimo do problema jer su osnovne matematičke radnje znanje sabiranja i oduzimanja, a većina dece to nije savladala pre početka prvog razreda, što otežava rad ovih zadataka. Međutim, mame i tate zahtevaju da njihova deca to savladaju za tri meseca, a najveći poraz mi je što se kod većine mališana javlja otpor prema učenju i deluju izmoreno iako nisu još ni krenuli u školu.

Ambicija roditelja

Psiholog Snežana Repac ističe da ovakve ambicije roditelja mogu imati više štete nego koristi.

- Deca idu u predškolsko i tamo su pripremljena taman koliko treba za početak školovanja. Drugo, dete u tom uzrastu tek treba da uči tokom cele godine i savlada deo po deo gradiva. Ako ono krene spremno u školu, neće mu biti interesantno. Jer šta će taj đak prvak raditi na času ako to već zna? Tako mu se može smanjiti želja za učenjem - naglašava ona i dodaje:

- Biće superiorniji u odnosu na ostalu decu, što ga može izdvojiti od vršnjaka i sprečiti da razvija drugarstvo. Ovde može biti samo želja da im dete bude najbolje učeći unapred, što je poražavajuće. To nije adekvatno za taj uzrast. Ovde može biti problem i ako dete ne želi da uči pre vremena, tokom leta, da na časove ide na silu, što može izazvati otpor i revolt prema školi!

Nastavnice nude čuvanje i učenje

Među ponudama na oglasima su časovi za 1.200 i 1.600 dinara, a uz čas ili dvočas srpskog jezika ili matematike istovremeno se nudi usluga čuvanja deteta.

- Sigurna sam da osim nas ima još roditelja koji su potražili pomoć za pripremu za školu, a mi smo to učinili jer ne želim da moja ćerka bude na meti vršnjaka koji tečno čitaju i dobro računaju pošto slova još uvek sriče i ne razume najbolje množenje i deljenje. Platili smo 1.600 dinara po času i do kraja avgusta izdvojićemo novac za još časova matematike. Među oglasima sam videla i ponudu da dolaze nastavnici na kućnu adresu i uče ih onlajn, ali i one koji nude da čuvaju prvake i rade sa njima domaći - kaže Sanja Ć. iz Beograda, majka devojčice koja 1. septembra kreće u prvi razred.