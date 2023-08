Muž mi je lupio dva šamara, zatim je krenuo da me davi i udara, nisam imala snage da se odbranim, bežala sam ulicama Zemuna dok me je jurio automobilom, ispričala je u ispovesti Maja Bogavac, novinar i žrtva porodičnog nasilja.

Maja je u ispovesti za Novo vikend jutro Jovane Jeremić pričala o hororu koji je doživela.

Maja je rekla da je 29. jula u pola pet beba plakala, beba koja ima tri i po meseca, jer je bila gladna.

- Muž je tu verbalno počeo da me napada, da nisam dobra majka, ja sam izgubila mleko, trebalo je da spremim dohranu, normalno je da dete plače. Božidar je bio nervozan jer radi na građevini, hteo je da spava - ispričala je.

Maja je navela da je muž rekao da je beba njena jedina obaveza i da on radi, da ona samo dete treba da čuva.

- Nakon što je izašao, ja sam mu poslala nekoliko poruka i mi smo nastavili svađu. Kad se vratio bilo je sve u redu i pitao me je da li želim da idem do manastira u kojem smo venčani, tu se spustila tenzija... On je rekao da ide do stana u kojem smo do tada živeli privatno, jer smo se posle preselili kod njegovih - dodala je.

Maja je rekla da ju je udario i dok je bila trudna, te da je to prijavila i da je povukla tužbu, jer se on pravdao da je bio pijan.

- Ja sam tada otišla kod roditelja, vratila sam mu se - navela je.

Maja je rekla da se njen suprug mnogo zadržao u tom stanu i dodala da je morala da legne i da ne sme da ustane, jer se porađala 30 sati i da ima zdravstvene probleme.

Nakon što su se čuli kasnije, on je nastavio da je psuje, ona je posumnjala da je pijan ili čak pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Rekla je i da ju je svekrva nazvala jadnicom i da ju je optuživala da muža provocira.

- Nakon toga je suprug došao i napao me da sam bila sa drugim muškarcem, udario me, vikao je da sam kurva - ispričala je Maja i rekla da je od nemoći saksiju bacila na pod.

- Onda mi je opet lupio šamar, njegov brat je skočio na njega, svekar me je uhvatio. On je pokušavao preko njih da me udara. Svekar je kada je video saksiju povukao je svog sina i rekao hajde da izađemo, nek se poubijaju. Tada me je suprug oborio na pod i počeo da me davi... Udario mi je glavom o pločice - ispričala je Maja.

Kako kaže, svekar je pretio da će da joj iščupa grkljan, a muž mi je rekao da poljubim dete poslednji put.

- Mužu sam pokazala srednji prst, ja sam upalila kola i pobegla. dete je ostalo u kući, zvala sam policiju, nisu došli, ponovo sam zvala, prošlo je opet neko vreme, ja sam rekla da se bojim da će mi dete ostaviti - rekla je ona.

Kako je navela, policija na teren nije izašla dva i po sata i da zna da njen suprug ima vezu.

Maja je rekla da je uspela da se vrati u tu kuću iako su joj branili i dodala da je bila na razgovoru u policiji.

- Tek nakon svega sam uspela da uzmem dete - rekla je Maja i dodala da je sada kod svojih roditelja.

Maja je poručila ženama da uvek imaju neki novac kod sebe i naglasila da nasilnik ostaje nasilnik.