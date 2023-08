HOROR U VLADIČINOM HANU! ŽENA PODIGLA ROLETNU I NAIŠLA NA LEGLO: Ovo je velika opasnost za ljude, evo šta morate da znate

Vladicu Stankovića Srbija je upoznala kao posebnog i hrabrog čoveka koji godinama unazad hvata otrovne i neotrovne zmije u celoj Srbiji. Bez obzira na vreme i mesto, Stanković interveniše brzo gde god da se zmija pojavi. Ovoga puta Vladica je uklonio leglo stršljenova.

Intervencija je obavljena u Vladičinom Hanu, gde je uklonjeno leglo stršljenova. Kada je žena pošla da otvori prozor , kad je podigla roletne imala je šta da vidi..... Stršljenovi su u roletni porodične kuće napravili leglo.

"Ljudi često ne primete legla u domaćinstvu, jer su na nepristupačnim mestima. Ovaj put je bilo više od 500 jedinki, ozbiljno leglo", objašnjava Stanković. Kaže da njima pogoduje ovo toplo vreme kako bi se množili, zato su najaktivniji u ovom periodu. Uglavnom leglo prave na nepristupačnom, sunčanom mestu. Obično se nalaze na tavanima, krovovima, posebno u vikendicama koje su prazne. Stršljenovi predstavljaju opasnost po ljude, ističe za Kurir Stanković.

A evo po čemu su stršljenovi specifični.



Čovek našao leglo stršnjenova u roletni u Vladičinom Hanu

"Kada jedan stršljen napadne i ubode, on pusti feromon. On dalje daje signal drugim stršljenima koji kreću u napad. Otud se i događa da čoveka na isto mesto ujede pet, šest stršljena. Interesantno je da ih iritiraju jarke boje, dok na bijelu ne reaguju", objašnjava Vladica Stanković predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok" iz Vladičinog Hana.



"Kada jedan stršljen ubode, on pusti feromon koji daje signal drugim stršljenovima koji kreću u napad. Zato se i događa da čoveka na isto mesto ujede pet, šest stršljenova. Interesantno je da ih iritiraju jarke boje, dok na belu ne reaguju. Jedno leglo može da ima od 400 do 1.000 jedinki. Hrane se insektima, sokovima drveta i sokovima koje isisaju iz raspucanog voća. Njihov opseg je od dva do dva i po kilometra", objašnjava Vladica Stanković, čovek sa velikim iskustvom i znanjem kada su u pitanju priroda i njeni stanovnici "koji često zalutaju".

