STRAVA I UŽAS U PIROTU: Poskok ušao u auto, morali da rastave vozilo

Hrabrog Vladicu Stankovića iz Udruženja za zaštitu gmizavaca "Poskok" iz Vladičinog Hana ljudi iz cele Srbije gotovo svakodnevno zovu, da bezbedno ukloni zmije koje zalutaju u njihova dvorišta, šupe ili kuće, i vrati ih u prirodno stanište, a zadesila ga je čak i ituacija da je ceo automobil morao da bude razmontiran!

Tokom leta radi najviše, ove godine počeli su intenzivni pozivi za intervencije već pre mesec i po dana. Stankovića zovu građani iz svih krajeva zemlje, kada proceni da je to dovoljno, daje savete i putem telefona, a često i odlazi do mesta gde je primećena zmija.



- Bio sam i u Pirotu, kada je zmija ušla u auto kod nekih ljudi. I nisu smeli da uđu u auto. Poskok je bio u pitanju, pa smo onda morali da razmontiramo auto. To je malo i psihološki, da ljude oslobodiš, da ljudi uđu u auto jer onda nastaje velika blokada što se toga tiče - priča Stanković.

Pojava gmizavaca u gradskom području uznemiri građane, poput nedavne situacije iz centra Kragujevca kada je čoveka ujela zmija. Treba razlikovati otrovnicu od neotrovne zmije i oprezno reagovati, kaže Vladica.

- Poskoka svi prepoznaju po tim romboidima, taj rog na vrh glave, i on je najčešći što se tiče otrovnih zmija, a što se tiče šarke, ona je uvek iznad 600 metara nadmorske visine. I na taj način ljudi mogu da prepoznaju zmiju, one su i manje od neotrovnih zmija, tako da je to malo opreznije postupanje - navodi Stanković.

Autor: D.B.