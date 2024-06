NAJEZDA ZMIJA U JOŠ JEDNOM GRADU U SRBIJI: Poskok došao i do viših spratova solitera

Ukazuje da beton zmijama nije prirodno stanište te da su iz prirode donete u grad

U Kraljevu je zavladala panika zbog najezde zmija, i to onih najopasnijih poput poskoka i šarki, koje su prošetale i centrom grada. Hvatač zmija Radoslav Milović navodi da beton zmijama nije prirodno stanište te da su one iz prirode donete u grad. Ukoliko dođe do susreta sa zmijom, najbitnije je da ne paničimo, napominje Milović. Samo nemojte da ih dirate, pustite ih da idu svojim putem, neće zmija prva da napadne ako ne uđeš na njenu teritoriju, savetuje Milović.

Radoslav Milović poslednjih dana primio je veliki broj poziva uplašenih Kraljevčana zbog zmija, koje je hvatao i na višim spratovima stambenih objekata. "U pitanju je bio poskok kapitalac", ukazuje Milović.

Ukoliko dođe do susreta sa zmijom, najbitnije je da ne paničimo, napominje Milović.

Prema njegovim rečima, treba savladati strah i paniku, udaljiti se bez naglih pokreta, jer zmije se, kako kaže, zapravo nas plaše i napadaju samo ako uđemo na njihovu teritoriju, ako misle da su ugrožene.

"Samo nemojte da ih dirate, pustite ih da idu svojim putem, neće zmija prva da napadne ako ne uđeš na njenu teritoriju. Čim čujete da ona sikće, šišti, pomerite se", savetuje Milović.

Ukazuje da beton zmijama nije prirodno stanište te da su iz prirode donete u grad.

"Zmijama beton nije prirodno stanište, one se zakače za kola, ćebad, kad ih spakuješ nakon boravka u prirodi, istreseš kad stigneš kući i ona ispadne. Sa druge strane, u Kraljevu ima i napuštenih kuća koje su stanište zmija poput poskoka i šarana", rekao je Milović.

Autor: