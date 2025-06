Ulaze u kuće, automobile, čoveka UJELA OTROVNICA usred centra grada! Najezda ZMIJA širom Srbije: Evo kada napadaju i šta nikako ne smete da radite

Visoke temperature i sve češći izleti građana u prirodu doveli su do učestalijih susreta sa zmijama širom Srbije. A i one u ovo doba godine izlaze iz svojih skrovišta. Međutim, zmije su primećene ne samo u prirodi, već i u većim gradovima, poput Beograda, Čačka, Niša, Kragujevca, a građani su često preplašeni i uznemireni. Evo gde su se do sada najčešće pojavljivale i šta da radite ako se susretnete sa njima

Zmije seju strah po Bijelom Polju, u krugu od samo 50 metara pronađene tri: Evo šta ljudi moraju hitno da urade!

Najezda zmija, kako javljaju građani, ovih dana je primećena i u Beogradu, tačnije na Labudovom brdu.

I ranije su Beograđani prijavljivali prisustvo zmija u beogradskim naseljima. Pa tako, nešto veća zmija primećena je u Mirijevu kako vijuga oko zidina stambene zgrade.

Bilo je susreta sa zmijom dugačkom čak dva metra i to na Bežanijskom groblju.

Da zmije ne ulaze samo u kuće i dvorišta u srpskoj prestonici, dokazuje slučaj jedne Beograđanke kojoj se ovaj reptil uvukao u automobil.



Poslednjih nedelja zmije u Srbiji, ali i u Beogradu redovna su tema, zato što je njihova pojava sve češća.

Na sva pitanja o zmijama, opasnosti koje prete kada se susretnemo sa ovom životinjom, ali i svim ostalim pitanjima na ovu temu za "Blic" je govorio Branislav Jakovljević iz Javnog akvarijuma i tropikarijuma u Beogradu.

Zmije u ostalim delovima Srbije

Neobičan i opasan incident dogodio se pre desetak dana u samom centru Kragujevca kada je jednog muškarca ujela zmija i to otrovnica, i to nasred ulice! Fotografija ujeda je jeziva, a kako se vidi na snimcima sa lica mesta, povređeni muškarac pokušao je da uhvati gmizavca, i to je bila kobna greška! To ga je umalo koštalo života.

Zmije u podrumima i ulazima zgrada, na dečjim igralištima i ispred prodavnica, postale su sve češća pojava u velikim gradovima. Proteklih dana građani Kragujevca i Niša žale se na najezdu ovih reptila, a u Leskovcu jednoj porodici zmije su se uvukle čak u temelj kuće.

I u Vladičinom Hanu meštani su se susreli sa zmijom, a koju je iskusni srpski zmijolovac, Vladica Stanković, izvukao iz temelja kuće.

Ni stanovnici Kragujevca proteklih dana nisu potpuno mirni, zbog neuobičajeno velike najezde zmija koje se pojavljuju na javnim mestima, pa čak i ulaze u stambene objekte.

Reč stručnjaka: "Ne diram te, ne diraj me"

Ipak, kako ističu stručnjaci, panika je nepotrebna jer zmije ne napadaju prve, a pravilnim ponašanjem moguće je izbeći svaki incident.

Dejan Bisenić, koji već godinama pomaže ljudima da bezbedno reše probleme sa ovim gmizavcima ističe da je ključno pravilo da ih ne diramo, jer one nikada ne napadaju prve.

- Zmije su deo prirode, mi smo ti koji ulazimo na njihovu teritoriju. Ako ih poštujemo, neće nam nauditi. One uvek upozore da su tu, ali ako neko želi da bude "mangup", one će biti još veći - kaže Bisenić za RINU i dodaje da ih hvata isključivo rukama, ali i „dogovorom“ jer priroda zna kad treba da se povuče, ističe on.

Prema njegovim rečima, opasnost dolazi kada nestručni ljudi pokušavaju da ih uklone.



- Najviše ujeda se dešava jer neko bez znanja pokušava da ih ubije ili uhvati štapom, apeluje Bisenić, dodajući da svi koji borave u prirodi treba da se oblače adekvatno:

- Ugrizi se najčešće dešavaju kada osoba nenamerno stane na zmiju, ističe on.

Takođe, često se veruje da su misirke i mačke „čistači“ zmija, ali zmijolovac kaže da to nije pravilo:

- Mačke mogu da ih uhvate, ali nisu njihovi prirodni predatori. Pas oseti zmiju i laje, ali neće je napasti. Strah je najveći problem, mnogo veći od zmije same – zaključuje Bisenić.

Autor: D.B.