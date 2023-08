MINISTARKA GRUJIČIĆ ZA PINK POTVRDILA: Bolovanje kod lekara opšte prakse do 30 dana, četiri kategorije pacijenata su IZUZETAK

Ministarka zdravlja Danica Grujičić potvrdila je da će se bolovanje kod lekara opšte prakse otvarati na najviše mesec dana.

- Stavićemo u predlogu da to bude 30 dana. Juče me je zvao predsednik i pružio mi podršku, ali je rekao da ipak misli da bi to za početak trebalo da bude 30 dana. Šta je problem? Problem je što e-bolovanje kasni i još uvek nemamo mogućnost elektronske kontrole bolovanja - ko otvara, kada i kako - istakla je Grujičić.

Kako je dodala, sprema se i zakon o medicinskoj dokumentaciji kada bi trebalo da bude uspostavljen čitav sistem.

- Kada sve to bude elektronski lako ćemo i brzo videti ko i pod kojim dijagnozama otvara duža bolovanja. Naravno, kada sam to izgovorila pre neki dan niko nije čuo ostatak rečenice - da će biti izuzeti pacijenti sa malignitetima, sveže operisani pacijenti kojima je potreban oporavak, invalidi i trudnice i za njih ostaje dva meseca - rekla je Grujičić.

Ministarka je istakla značaj digitalizacije podataka, kao i puno poverenje u izabranog lekara.

- I sada sistem funkcioniše sistem u najvećem broju ustanova tako što neko od pacijenata odnese dokumentaciju kod lekara po isteku bolovanja. Gužve nema, gužvu će praviti samo oni koji hoće posle mesec dana sa nekom dijagnozom koja im ne pripada da produže bolovanje - istakao je Grujičić i dodala:

Mene kao lekara i ministra zdravlja pre svega interesuje zdravlje i ugled lekara. Mislim da se otvaranjem bolovanja kada za to nema potrebe rušio ugled i lekara koji su to radili, ali i svih drugih. Krajnje je vreme da se tu zavede red. Sada se ide sa mesec dana, pa ćemo videti rezulatate. Najvažnije mi je da se vrati povrenje u lekare.

