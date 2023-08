TOPAO DAN PRED NAMA: Posle svežeg jutra, danas sunčano i toplo, TEMPERATURA DO 31 STEPEN!

U Srbiji će danas, posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana preovladjivati sunčano i toplo.

Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će, posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo. Vetar slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša dnevna oko 29 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 30 stepeni do 34 stepena.

Od utorka po podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, biće uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a sredinom sedmice ponegde i na severu zemlje.

U utorak i sredu u košavskom području duvaće umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar.