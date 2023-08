DA LI STE PILI KAFU ILI PRAVILI HLEB OD ŽIRA? Marko za Pink otkriva šta sve zdravo može da se nađe u prirodi (VIDEO)

Priroda je bogata raznim biljkama, a nalaze se svuda oko nas. Koliko mi poznajemo u stvari, prirodu? Često možemo da čujemo da neko napravi čorbu od zelja koja je fantastična i zdrava, pitu od koprive, a šta sve možemo praviti, na koji način da prepoznamo biljke koje su dobre i jestive, kako da prepoznamo one druge, sve zna Marko Stevanović, koji ima samo 23 godine, a koji je ekspert za ovu temu.

Marko kaže da je pre nekih pet godina počeo da se interesuje za prirodu.

- Počeo sam da istražujem način i lokalitete i biljke, d akažem celu prirodu. Onda sam tako posle krenuo da vodim ljude, da organizujem kurseve i video sam da je interesovanje veliko... Neke kurseve sam vodio oko tri godine i vodio sam više od 2.000 ljudi - priča Marko i dodaje:

- Vodio sam i da kažem i strance. Oni su se oduševili našom prirodom, šta imamo tu okruženju. Od lokaliteta i od nekih biljaka, od nekih informacija koje ne mogu tek tako da nađu u prirodi. Tako da generalno svašta postoji u prirodu, samo treba to malo da se istraži i to je to.

Marko kaže da je naša Srbija prebogata i sa lepom prirodom i sa lokalitetima.

- Prvi sam se iznenadio koji sam mlađi, a pogotovo neki stariji kada otkriju neke stvari koje nisu znali. Mir taj u prirodi, ta tišina, onda neke stvari koje ne mogu da se vide tek tako i od biljaka i od nekih reka... - rekao je Marko i podelio od čeka sve može da se pravi hrana koju srećemo u prirodi i pomenuo hleb od žira.

- Hrast je jedna specifična biljka na našem podneblju. Smatra se za sveto drvo, jer se bukvalno cela biljka koristi. Kora se suši i koristi se za sprečavnje dijareje, jer ima veliki procenat tanina u sebi. Onda koristi se list. Takođe može da se suši kad se koristi za čaj. Onda dolazimo do tog ploda. Hrastov plod je žir. Taj žir može da se koristi u prehrambenoj industriji, a može da se koristi i u nekom prirodnom lečenju - kaže Marko i dodaje:

- Taj žir je dosta značajan u našem narodu. Jer posle posle sloma prvog srpskog ustanka 1819. godine naš narod je preživljavao samo zahvaljujući njemu. Pošto su turci tada dolazili, palili su hranu, nije bilo hrane i naši preci su koristili žir da bi mogli da naprave hleb. Taj hleb sam ja pravio. Može da se meša sa nekim drugim brašnom, a može da ide samostalno. Ali ako ide samostalno onda ne može termički da se obradi... Hleb je jako ukusan, a može da bude i zamena za bez kofeinsku kafu.