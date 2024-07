Vesić za Pink: Za dve godine pokrenuti svi EU projekti u Srbiji koji su bili na čekanju (VIDEO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da su za dve godine, od kada obavlja tu funkciju, pokrenuti svi infrastrukturni projekti koje Srbija ima sa EU, a koji su bili “na čekanju” našom neodgovornošću i istakao da sada sa pravom možemo da tražimo novčana sredstva od EU za nove projekte.

Vesić je, gostujući na televiziji Pink, rekao da je, kada je postao ministar, zatekao situaciju u kojoj je nekoliko projekata za koje dobijamo grantove od Evropske unije bilo “na čekanju” kao i da je prvi zadatak koji je dobio od predsednika da tu situaciju reši.

S tim u vezi, naveo je projekat rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad koji je, kako kaže, pet godina bio na čekanju, a za koji smo dobili 80 miliona evra granta, odnosno bespovratne pomoći EU, kao i projekat izgradnje obilaznice oko Niša, za koji smo dobili skoro 35 miliona evra granta od EU, što je novac koji ne vraćamo.

“Oni koji su tada bili u našim ždlezničkim preduzećima nisu bili u stanju da pokrenu te projekte. Kada sam kao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prvi put otišao u Brisel i razgovarao o novim projektima, rekao sam da neću od njih tražiti novac za nove projekte dok ne pokrenem sve projekte za koji smo dobili novac, a koji, nažalost, nisu pokrenuti našim javašlukom. Formirali smo zajedničku komisiju sa delegacijom Evropske komsije u Beogradu za realiziju projekata koje imamo sa EU kojom predsedavamo ambasador Žiofre i ja i rezultati se vide”, rekao je Vesić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić.

Sa ponosom je istakao da su svi projekti koje Srbija ima sa EU pokrenuti za dve godine, koliko obavlja funkciju ministra građevinarstva, te da sada sa pravom možemo da tražimo nova novčana sredstva od EU.

“Kao što sam pomenuo, pokrenuli smo projekat Niš-Dimitrovgrad, koji je stajao pet godina. To je pruga dužine 86 kilometara, koja se trenutno rekonstruiše. Od šest deonica dve već radimo i ova pruga se elektrificira i rekonstruiše za brzinu vozova od 120 kilometara na sat”, rekao je Vesić. Pomenuo je i projekat železničke obilaznice oko Niša, čija je izgradnja počela juče, koji je bio na čekanju tri i po godine, navodeći da je ta obilaznica duga 22 kilometra i da je vrednost investicije 153 miliona evra.

Osim toga, Vesić je naveo i 23 kilometra dugu prugu Niš-Brestovac koja je, dodao je, samo bila počela da se radi, ali se posle prve faze stalo. “Sada smo izdali građevinske dozvole i do kraja ove godine će ta pruga biti završena”, rekao je Vesić.

Naveo je da, osim toga, u julu počinje da se radi pruga Sobovica-Lužnica, kao i tunel na deonici Stalać-Đunis, što je deo brze pruge Beograd-Niš.

Vesić je pojasnio da će se ta brza pruga raditi u tri deonice - prva od Beograda do Velike Plave, druga od Velike Plane do Paraćina, a treća od Paraćina do Trupala kod Niša, te dodao da će za sekcije dva i tri pretkvalifikacioni tender biti pušten u septembru.

“Očekujem da do kraja godine imamo izvođače što znači da u sledećoj godini počinjemo da gradimo brzu prugu Beograd-Niš. Kada budemo završili tu brzu prugu, dužine 230 kilometara, od Beograda do Niša će se stizati za sat i 40 minuta”, rekao je Vesić.

Naveo je da će do kraja ovog meseca biti završena brza pruga od Novog Sada do Subotice, koja nije projekat sa EU, nakon čega će se vršiti prvo statičko, a potom i dinamičko testiranje kako bi krajem novembra, početkom decembra ova pruga bila puštena u saobraćaj.

Kako je dodao, tom prugom će se od Beograda do Subotice stizati za 70 minuta.

“Sve ovo govori o tome da su pokrenuti svi projekti koji su bili na čekanju i sada sa pravom očekujemo da nam EU finansijski pomogne oko realizacije novih projekata”, rekao je Vesić.

U tom smislu, pomenuo je prugu od Valjeva do Vrbnice dužine 209,8 kilometara.

“Mi smo već rekonstruisali prugu od Resnika do Valjeva što je deo pruge Beograd-Bar koja mora prva da se rekonstruiše. Takođe, tražimo za deonicu od Brestovca do Preševa novac za 135 kilometara brze pruge. Vlada Severne Makedonije treba zajedno sa nama da uđe u projekat izgradnje dodatnih 50-ak kilometara, za deo od granice do Skoplja tako da pruga koju sada radimo između Niša i Brestovca, dužine 23 kilometra, treba da bude veza do Skoplja”, rekao je Vesić.

Istakao je da ćemo tada na jednoj brzoj pruzi imati i Skoplje i Niš i Beograd i Novi Sad i Suboticu i Budimpeštu jer bi, dodao je, 2026. godine trebalo da bude puštena brza pruga do Budimpešte.

“To je vizija predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srbija koja se razvija. Kao što je pre 140 godina izgradnja pruge prema Nišu, koju je radio kralj Milan značila evropeizaciju Srbije i njen ulazak u Evropu tako ova brza pruga koju u 21 veku gradi predsednik Vučić znači da Srbija postaje najnaprednija zemlja Balkana”, zaključio je Vesić.

Autor: Marija Radić