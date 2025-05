Au, kakvo poniženje! Peja zabetonirao Slađu za dno, Ivan razotkrio njegovu igru ka pomirenju sa Enom Čolić! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" sa voditeljkom Ivanom Šopić. Takmičare "Elite" u narednom klipu koji je pušten imali su prilku da vide kako Slađa Lazić priča Đoletu Kralju da Ena Čolić mora da sazna da je Jovan Pejić Peja provodio vreme sa njom.

- Ovo je minimalno dokaz koliko ovde želi meni da napakoste. Svoju nevestu neka kometariše Peksi. Neću da kanalim njega, iako je on ovo sam dopustio. Nisam videla da joj uzvraća nešto na žurki, iako mu se kačila na ramena. Katastrofa sam podela što je rekao a će spavati sa nekim ako bude imao priliku, ali svakako ne verujem da je to Slađa - govorila je Ena.

- Radim sve iskreno, došao sam i pojeo pitu. Slađa i Đole prave smicalice, ja ne želim da se objašnjavam. Ja sam bio tako blizak sa njom da je trebalo obezbeđenje da zovem da je izbace. Ja ću da se ogradim sledeći put. Ja jesam đuskao, a kad je Slađa bila previše napadna distancirao sam se. Ena mi se jedina svidela i ne vidim da bih sa drugom spavao, ali ako dođe do toga šta sad - dodao je Peja.

- Nisam ga gledala, ali moram videti. Videla sam da igra sa drugima, slobodan je i nisam videla da je nešto pogrešio, ali Slađa se baš blamira, a on joj ne uzvraća - rekla je Ena.

- On opet za stolom priča kontra, volela bih da priča šta on priča. On kad je sa mnom u komunikaciji ona se oseća ugroženo. Ja sam videla da oni spuštaju loptu i jedva čekam da se pomire. Ja ako flertujem sa Pejom, ali kako on ne flertuje sa mnom? - vikala je Slađa.

- Peja je neiskusan, a ovo je osnova škola pravljenja ljubomornom Ene. Slađa ne može da bude za to, ali je sama kriva što uvek dođe. Ja sam par puta prisustvovao par ozbiljnih pristupa Peji prema Slađi. On je to ozbiljno radio, iako je to igranje rijalitija. On ide kod nje, a onda je ponizi. Sledeći put kad dođe kod Slađe u pab ili gde se ja budem našao ima da ga uzemem za uši, pa neka se pravda Eni. Što ne priđeš nekoj drugoj devojci? - pričao je Ivan.

- Evo hoću, Ani Spasojević - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić