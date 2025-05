Džordi se sprema šut-karta? Anđela videla kako joj spletkari sa Enom Čolić, Gastoz ostao bez opravdanja! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditaljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Ene Čolić i Jordanke Deničić Džordi u kojem razgovaraju o mogućem pomirenje sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Pa dobro, šta da kažem? Jordanka i Gastoz nikad nisu imali rasprave. Ona generalno nije normalna, a što se tiče njega vodila bih se njegovom izjavom od sinoć da treba da me bude sram što sam rekla da nismo toliko bliske i da je poštujem zbog njega i da sam je preko njega zgotivila. Ja znam da on u životu to nije tražio, pa sve to i da misli, a ne misli. Ona najviše ovde radi njemu na štetu jer je on ušao u konflikt sa Enom, teže su njihove stvari nego što smo ona i ja rekle jedna o drugoj - govorila je Anđela.

- Gastoz sa ovim nema veze - dodala je Džordi.

- Ružno je prema meni, kao vi ćete da idete napolje da pijete. Ovo može da se gleda kao da nas dvoje napolju nećemo ni biti zajedno, kao ko j*be Anđelu neće biti zajedno i zvaćemo Enu. Neka mene bude sramota, ali znam kako ovo može da se tumači - dodala je Đuričićeva.

- Gastoza, da li ona ima tvoju dozvolu? - pitala je Ivana Šopić.

- Moram da kažem da je Anđela totalno u pravu. Ljudi mogu da misle da sam te terao da me miriš sa Enom. Ona je tupava i smotana - dodao je Gastoz.

- Sve je suprotno, on je meni rekao da mu se Ena zgadila i nikad mi u pozitivnom smislu nije komentarisao - rekla je Džordi.

- Doći će mi prijatelji glave - dodao je Gastoz.

- Ovo je stvarno bilo slučajno, Ena i ja smo bile budne celu noć i pričale smo o tome. Ja sam stvarno to rekla iz sprdnje - rekla je Džordi.

- Nije imala lošu nameru, ali može da se tumači kao ovo što je Anđela rekla - dodao je Gastoz.

- Ovo je bila sprdnja, ja sam stvarno branila Anđelu i Gastoza - pravdala se Džordi.

- Zašto njegovi prijatelji napolju i unutra smatraju da oni neće napolju biti zajedno? - pitao je Bebica.

- Znam da sam ja ovo uradio Anđeli bio bih sto puta više rastrzan i jedva bi dočekali da me zgaze i da kažu da nisam Anđeli drug. Ja sam rekao Jordanki da to nije u redu i nije ispao fer prema Anđeli jer hoće da miri Gastoza i Enu, a zna kakvo mišljenje imaju. Ona baca sumnja na njihovu vezu i da li će uspeti. Nije logično da veličaš njihovu ljubav, a da Enu ubacuješ u njihovu vezu. Smatram da ovo nije okej sa Jordankine strane - pričao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić