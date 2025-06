ŠUT- KARTA: Aneli odjavila Luku za sva vremena, on joj priredio novo poniženje i priznao koju devojku VOLI! (VIDEO)

Drama na samom kraju!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da pogledaju svađu Aneli Ahmić i Luke Vujovića jer je on Sanju Grujić nazvao Sandra.

- Bitno je ovo što je dobacivao dok je trajao klip - rekla je Aneli.

- Ovo je najveći lažov i manipulator. Ona je rekla da sam smetljar jer sam rekao da sam lep kao Riki Martin. Sve što smo ispod jorgana ikad pričali ona je sve rekla, da li mislite da je ona ćutala, a samo ja pričao? Ja ništa nisam rekla - govorio je Luka.

- Ne bih ovog dečka da dovodim u crveno - rekla je ona.

- Što mi iz čista mira govoriš da sam smetljar? - pitao je Luka.

- Kako laže... Ne znam da li svesno provlači Sandru, a ja sam zamolila da je ne spominjemo i da ne dajemo povoda. Njega ću još sutra da komentarišem jer ne želim da ga blatim i dovodim u crveno, ja ne želim da budem krivac za njegove ispade, pa neka sebe pokaže u najboljem svetlu. U narednom periodu Luku i mene nećete gledati, stavila sam tačku. Sve što je radio iza leđa i flertovao i pola verovatno i ne znam, ali me napolju neće ni zanimati. Najveća uvreda je bila jutros kad je pokušavao da me zgadi i da me nazivaju imenima kakvim nisam zaslužila - pričala je Aneli.

- Ona sad potencira da je tako zovu, ali nemojte zbog mene. Anđela je bila u pravu da su jedina emocije prema Điđi, ko te j*be. Veruj u ovo što govorim jer nisi verovala u moje iskrene reči. Ne zanimaš me više i hvala jer si me ostavila. Ja tebe nikad ne bih ostavio i čekao sam da živimo zajedno i imamo još dvoje ili troje dece. Sutra neću da komentarišem, pa ćemo da vidimo ko je kakav i ko će kome priću - dodao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić