Zbog tate se ograđuje od mene: Aneli odjavila Luku za sva vremena, shvatila da u je samo KORISTIO! (VIDEO)

Maratonski sukob!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do nove svađe Aneli Ahmić i Luke Vujovića, kad ih je voditelj Milan Milošević podigao da razgovaraju o svom odnosu.

- Ti si mene non stop terao iz kreveta. Ti si jedan folirant, običan folirant - rekla je Aneli.

- Ja sam najveća budala koja postoji na ovom svetu. Ako ja krenem da pričam o njoj i koje argumente imam što neću da budem sa njom, ali mi ovako odgovara i neka ona mene blati - dodao je Luka.

- Zašto se ograđuješ od mene? Ja sam rekla da je bitno kako tata kaže, a ja smatram da je on sposoban muškarac. Njegova majka to ne bi podržavala da ne misli da je on sposoban - govorila je Ahmićeva.

- Šta njegova majka ovde može da podrži? Njegov tata je meni jasan, ko može da podrži ovaj maltret njegovog ina i ovo nevaspitanje ove žene? Ja sam njemu prišla kao čovek - rekla je Ena.

- Ja sam Eni samo jednu reč rekao, ali nijednom nismo seli ni pričali. Rođendan mi je čestitala, a ja joj ništa nisam rekao. Aneli je smešna kad to predstavlja jer sam ja ovde po ceo dan - dodao je Luka.

- Nije samo Aneli kriva, Luka je dopustio neke stvari. On je skopio kockice za emocije prema Aneli - poručio je Terza.

- Za mene ovaj dečko ne postoji, boli me k*rac više za ljubav, a pogotovo ovde - rekla je Aneli.

- Ti devojko mene ne zanimaš, kao što ne tanimam ni ja tebe - pričao je Luka.

- On se zbog tate ograđuje od mene. Dovela sam te do cilja, istakao si se i Sandra i Ena, svi ste se istakli preko mene - rekla je Ahmićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić