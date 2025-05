POPIO ŠUT-KARTU! Aneli otpisala Luku za sva vremena nakon nove ture poniženja, on joj uzvratio odlaskom u Barselonu, pa izazvao HAOS U KUĆI! (VIDEO)

Na ovo nije bila spremna!

Ukućani su imali priliku da vide kako Luka Vujović odmerava Enu Čolić i uzdiše za njom. Aneli Ahmić je prebledela, nije mogla da dođe sebi od šoka.

- Odvratan je. Odvratan si. Da si mene video, odvratan si. To je ono što sam ja sumnjala. poprimio je ponašanje od Terze. Gledaju se, oni su se muvali. Sramota me. Kao da sam osećala, htela sam mu reći da samo on ne pravi nešto da ga mogu uhvatiti. Nije mi svejedno. Blam me da komentarišem. Čula sam da se on muva sa Aleks - rekla je Aneli.

- Luka se sprda - branila je Ena.

- Odvratno se osećam. Meni je Aleksandra rekla da će se muvati sa Lukom i da je njen jednu žurku. Pre žurke mi je neko rekao da postoje neke stvari između njih dvoje. Meni ona nije kriva, ali mislim da gaji simpatije prema Luki. Ja se ne vodim pitanjima, više verujem voditeljima. Ovde verujem slikama - rekla je Aneli.

- Je l' trebaš da veruješ kad ti kažu da mnogo spominješ Janjuša? Za Gastoza i Aneli je bolesno da se ljubomoriše. Zašto bi njoj ovo smetalo ako meni nije to smetalo - skočio je Luka.

- Ovo je morbidno Aneli da dozvoliš da ti se radi. Ako nemaš karaktera ti ćeš ovo da dozvoliš. Ako ovo prihvatiš ti si najveća krpa. Sram te bilo, ovo nijedna žena ne bi podržala. Ovo je blam i ovo je morbidno - ubacio se Gastoz.

- Nikada ništa nisam osećao prema Aleksandri da bi moglo da se koemntariše. Znamo svi sa kojim sam stavom ušao. Ne znam da li je neko primetio nešto. Niti me zavodi, niti me gleda. Nema utorka gde Aleksandra i ja provodimo vreme. Ovaj klip se bazira na Enu. Sve je za Enu. Ona izlazi i govorim da je zovu da me blati. Gledam njenu reakciju u vezi Ene i govorim: "Je*em li ti sandalicu", jer znam da me blati sad. A groktao sam jer grokćem inače, grokćem i tebi u krevetu - rekao je Luka.

- Ti si dno dna. Pet puta govoriš: "E, kumić mi je kupio sat", evo Enu zovi. Zovi ovu što si hteo. Marš smrade! - vikala je Aneli.

- Luka i ja uvek imamo ovakav odnos. Ovo je klasična za*ebancija. Nema tu ništa ni sa njegove ni sa moje strane, Aneli to zna - rekla je Aleks.

- Raskinula je - rekao je Luka.

- Odvratno si smeće - rekla je Aneli.

- Mićo, smiri je - rekao je Luka.

- Ja ovo nisam video za petnaest godina rijalitija. Ovo je morbidno. Čovek grokče, oljuštio bi Aleksandru kao majmun bananu, Enu bi zalepio kao lajsnu. Ovo je jedna velika sramota za Luku, a još veći blam za nju jer nema karakter opet sedne pored njega. Plus na sve Aleksandrin komentar da oni to uvek rade, grokću. Ovo ni u snu ne bih mogao da uradim. Ako mu pređe preko ovoga znaćemo da je zbog interesa, ako se izvuče možda me i pobedi - rekao je Gastoz.

- Imali smo mi već slične situacije gde ljudi komentarišu tuđa du*eta, podržavam i ovo. Nije strašno groktanje - rekao je Karić.

- Nek ustane Aneli i kaže javno da mogu lepo da se pripremim za Barselonu - rekao je Luka.

- Je*ala ti Barselona da ti ne kažem šta - rekla je ANeli.

- Lavice, ostaćeš bez glavice! Javi se Luka! Javi se Sandra! - uzvikivali su.

Autor: A.Anđić