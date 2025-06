'GLUPIRAŠ SE ZA MELE PARE' Kristijan sasuo Barbi bolnu ISTINU u lice, pa joj dao očinski savet: Mani se PEVANJA (VIDEO)

Ovo nije bila spremna da čuje.

Kristijan Golubović i Bojana Barbi jutros su pričali o ozbiljnim životnim situacijama, a Golubović joj je dao i očinski savet.

- Otac mi je uvek davao novac -rekla je Barbi.

- Pa onda iskoristi to za nešto bolje, a ne pevaš tu po kafančugama, kome? Ajde da imaš glasovne moći da postaneš zvezda, ovako...glupiraš se za mele pare. To ti iskreno kažem kao rođenom svom, to sam rekao i svojoj Kristini, mani se pevanja -rekao je Kristijan.

- Je l' Kristina pila pre? -pitala je Barbi.

- Jeste, taj život ne može bez pića, cigara i slično. To je protraćen život. Ajde da imate neke glasovne mogućnosti -rekao je Kristijan.

- Meni je tata rekao da će mi davati koliko novca hoću, samo da ne pevam, ali ja ne mogu, želim da pevam. Ljudi me traže, kolege dovedu pevačicu koja sto puta peva bolje od mene, ali gazda kaže neću, dovedite mi Barbi -rekla je Barbi.

- Zato što imaš seljačku interakciju sa ljudima -rekao je Kristijan.

Autor: Iva Besarabić