Ana truleks dobila šut kartu: Munjez je odjavio za sva vremena, nju pukla sujeta! (VIDEO)

Ovo joj se nije dopalo!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu kako bi progovorio o svom odnosu sa Anom Spasojević.

- Mene je sramota kad čujem da same za sebe govore da su krpe. Ja ih ne smatram krpama, to je bio moj izbor - rekao je Munja.

- Ja ne mogu njega da volim najviše na svetu, mi smo bili mesec dana zajedno. On je bio sa pola kuće, a govorio je da ni prema jednoj emocije kao prema meni - rekla je Ana.

- Ja nisam gledao tebe nikada, to moraš da znaš. Nemoj da mi se obraćaš, nisi loša ispala, ja sam ispao loš i to je to. Ti imaš emociju koju osećaš prema meni, ja prema tebi ne - rekao je Munja.

- Ne trebaš da mi se obraćaš, ali ti kažem da si ti taj koji se meni obraća - rekla je Ana.

- U pravu si, samo mi se više ne obraćaj - rekao je Munja.

Autor: N.P.