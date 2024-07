Ne može niko da mi kaže da me ne mrzi: Maja ne shvata zašto Lepi Mića ima toliki animozitet prema njoj, ovo mu je žestoko zamerila! (VIDEO)

Ovo joj se nije dopalo!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete. Maja je progovorila o Lepom Mići, te je tom prilikom otkrila zbog čega nije u dobrim odnosima sa njim.

Majo mnogo si zamerala Stanislavu što je u dobrim odnosima sa Mićom obzirom da ti i on niste u dobrim odnosima - rekla je Ana.

-Tako je i stojim iza toga. Mislim da gaji animozitet prema meni, nije moguće da ja šta god uradim to ne valja. Meni se konstantno nabacuju neke stvari na nos, dok su druge učesnice u pitanju to se hvali. Ne vidim čemu takav gnev prema meni, mene to ne interesuje, on ima pravo, ali ne može onda neko da mi kaže da mene Lepi Mića ne mrzi. Slažem se da on ima par dobrih saveta, ali ne znam šta je problem kada sam ja u pitanju. Kad tad to dođe na svoje. Kada je Stanislav bio gost čemu potreba da Lepi Mića šalju poruku njemu da ja nisam dobar čovek. Na mene niko ne može da utiče, ja jedino što moram u životu je da umrem i da se rodim. Sa mnom čovek može lepo ili nikako drugačije. Ja imam svoj stav i jako sam karakterna - rekla je Maja.

Majo šta misliš o poslatom dronu kada je Stanislav napisao Mioni da je voli? - upitala je Ana.

- Ja se ne bih bavila tom temom, više bih da raščivijam druge ljubavne odnose. Meni je Miona jako nebitna u spoljnom svetu - rekla je Maja.

Da li si videla da je Miona imala određene simpatije prema Lakiću? - upitala je Ana.

-Nisam bila u rijalitiju, ali mislim da je taj odnos bio prisan - rekla je Maja.

Autor: N.P