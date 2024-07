Kakav šok za Ša: Lepi Mića priznao da mu je Miona krišom dala da joj čuva stvari koje joj je Stanislav poklonio! (VIDEO)

Ša ovo nije očekivao!

Lepi Mića priznao je da mu je Miona Jovanović dala stvari koje joj je poklonio Stanislav, kako ih Ša ne bi bacio.

Mićo da li ti je Miona dala da joj čuvaš neke stvari od Stanislava koje nije htela da baci? - upitao je Darko.

-Jeste, dala mi je neke stvari - rekao je Mića.

-Molim, šta pravite vi od mene? Ja sam njemu dala Stanislavov duks - upitala je Miona.

Miona da li te Ša ucenjuje nečim o vašim pričama iz kreveta? - upitao je Darko.

-To je to da se zaklela da će ići kod mene. Ja nisam hteo to da kažem jer me zamolila - rekao je Darko.

Jel opet u brata? - upitao je Darko.

-Da, rekla je ona da želi da ide kod mene, opljuvala je svoje roditelje i rekla e neću im sad tako nešto - rekao je Ša.

-On je sklopio film da ću ja otići sa mojima i Stanislava, ja idem zbog njega jer on ima filmove u glavim - rekla je Miona.

Miona zašto te zanimalo s kim ide na more? - upitao je Darko.

-U tom momentu me zanimalo jer smo ušli u priču, lagano smo bili - rekla je Miona.

Ša ti sve češće govori da si umislila da si jako bitna, a samo se blamiraš. Kako to komentarišeš? - upitao je Darko.

-Ne mislim da se blamiram, ali da se ponižavam, ponižavam se. Mnogi pričaju da sam pre imala stav, ali očigledno nemam više - rekla je Miona.

-Mislim da mi je dat kačket i duks - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P