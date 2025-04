Stefani oplela po Aneli, smatra da je njeno druženje sa Matorom lažno, kao i da su Sita i Ermina uticale na to! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Aneli Ahmić i Marko Đedović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefani Grujić.

- Što se tiče Aneli, nismo se ovih dana puno svađale... Ne vređa me, a kad počne uzvratiću opet... To je žena koja je govorila da ne zna kako dva meseca posle porođaja mogu da igram u diskoteci, a ona je dva dana nakon abortusa igrala na Rajskom ostrvu. To što ona sada mene napada, mislim da ne radi to zato što misliš tako, nego jer se Sita i Ermina druže. Sita je kačila Marka iz razloga jer se distancirao od Aneli... Matora nije bila dobra uopšte sa Aneli, a sada se ližu... Matora je rekla da će da je urniše ovde zbog komentara koje je imala za nas. Mislim da je Ermina navodila Matoru sa kim treba da bude dobra. Njeno spuštanje lopte nije normalno sada, a pljuvala je Aneli najstrašnije... Po instrukcijama pljuje Enu, a brani Aneli - rekla je Stefani.

- Spustila sam loptu sa Aneli, jer je Sita meni izjavila saučešće - rekla je Matora.

- Aneli je mene počela da napada samo jer je spustila loptu sa Matorom. Aneli i ja nećemo biti dobre, nemam lepo mišljenje o njoj - rekla je Stefani.

- Što se tiče Marka, ja volim sa njim da razgovaram, otvoreno pričamo o svemu... Tu je uvek da me posavetuje. Prošle godine mi je dao 3000 dinara i rekao 'debela smršaj', evo smršala sam... Šaljem Aneli ostavljam Đedovića - rekla je Stefani.

Autor: K.K.