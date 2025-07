Šok!

Današnja tema debate je da li je u ljubavi sve dozvoljeno. Prvi je na ovu temu govorio Luka Vujović.

Da li je u ljubavi sve dozvoljeno, Luka? - upitao je Ivan.

- Smatram da nije - odgovorio je Luka.

- Šta su tvoji postupci sinoć, kada je Aneli u pitanju pokazali? - upitao je Ivan.

- Ja sam joj kupio kesu punu slatkiša, dao sam joj i vino. Ona mi se nije ni zahvalila. Ništa nisam radio ni namerno, ni svesno, da bih izazvao njenu reakciju. Što se tiče mog ponašanja, njoj je svaki moj kntakt sa Sandrom čist flert - kazao je Luka.

- Kako da ne. On je sve radio pogrešno. Danima se ponaša očajno prema meni, a odjednom sada gleda na to kako ja gledam na nešto i da li meni nešto smeta. On je sve sebi dozvolio. Ne zna na koju će stranu. Vidim mu ispod naočara kako gleda i šta radi. Kad bude svestan šta je sinoć napravio, onda će imati pravu rekakciju. Ono što je sinoć pokazao, to je njegovo pravo ponašanje. Nisi legao pored mene fino, nego na bezobrazan način. Došao mi je sa metlom iznad glave. Bio je pijan, počeo je da me čupa, terala sam ga od sebe. Tretirao me je kao krpu koju je želeo da iz*ebe. Mi smo se dogovarali da ne pijemo kad su žurke, zabavljali smo jedno drugo, a on je sinoć pokazao da je jedva dočekao da krene da pije ponovo. On je sve radio protiv mene. Trepela sam njegovo ponašanje, to što mi je sa Sandrom radio iza leđa, ispala sam glupa i to je istina. Pravio me je majmunom i de*ilom. Kasno je da se borim za ovaj odnos. Za*rao je sve i više nema nikakve popravke - kazala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.