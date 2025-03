Aneli pao mrak na oči nakon Lukinog izlaganja, prekipelo joj, pa otkrila svima: Ponižava me, jutros je rekao da sam žena samo za... (VIDEO)

U toku je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni gazda Danijel Dujković Munjez, nominovao je Nenada Marinkovića Gastoza i Sofiju Janićijević. 

Naredna učesnica koja je iznela svoj sud bila je Ena Čolić.

- Gastoz je neko ko je skakao ovde da me brani, znači mi to... Znao je i da me iskritikuje kada treba, da mi da savet. Hvala ti na takvim savetima. Hoću da ja tebi dam jedan savet, imaš zlatnu devojku, jednu lutku... Ne treba da dozvoljavate da vam se neka mahaluša meša u veze. Autentičan si lik, super si - rekla je Ena.

- Što se tiče Sofije, imam samo reči hvale... Darežljiva je, delimo stvari. Nikada mi se nije umešala u moj odnos, to mi je najbitnije. Zadržaću Gastoza - rekla je Ena.

Luka Vujović bio je sledeći koji je komentarisao.

- Tu sam za tebe šta god da uradiš, podržavam i tvoju vezu sa Anđelom. Ne mogu ja da ti morališem, gori sam mnogo od tebe - rekao je Luka.

- Sofija, naš odnos varira veoma. Izvređao sam te jednom prillikom, da vratim vreme opet bih isto uradio. Povredila si Milicu veoma... Nisi trebala da provociraš Aneli, to je veoma ružno - rekao je Luka.

- Mene sada ponižavaš, ovo je užasno - rekla je Aneli.

- Da, ti si mi dala na značaju - rekao je Luka.

- Ponižava me ovde, rekao si mi da sam ja žena za iz*ebati - rekla je Aneli.

- Pričala mi je da sam fićfirić, da sam ološ - rekao je Luka.

- Učešće ti sada jeste bolje, Terza nije za tebe... Htela si samo da dokažeš da možeš da ga vrtiš kako hoćeš. Samo si htela da se poigraš sa njim. Nominujem Sofiju - rekao je Lula.

- Ne komentarišem negativno Aneli zbog tebe, neće više nikada doći do stvari koje su se desile u utorak - rekao je Gastoz.

- Poštujem Anđelu, krivo mi je zbog onog - rekao je Luka.

