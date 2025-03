Stefani opet javno pecnula Daču, pokazala mu otvoreno simpatije, Munjezu pao mrak na oči! (VIDEO)

Šok!

Naredni učesnik koji je izneo svoje mišljenje bio je Ivan Marinković, a on će da izabere tri osobe koja se najviše igraju tuđim osećanjima.

- Mislim da se Stefani ovde igra sa svima, nema emocije ni prema Munji, ni prema Matoroj... Sada je poigrava i sa Zolom, samo će Munja ovde da pati. Druga osoba je Luka, igra se ovde sa Aneli. Nije mu bila potrebna svađa sa Sandrom uopšte, ali to je sve na inicijativu babe Kačevende. Nije lepo što ulazi u bilo kakvu konverzaciju sa Sandrom. Treća osoba je baka Kačevenda. Njen audio snimak kruži okolo, kada čujete to dahtanje i poziv na se*s, mislim da to niko nije doživeo. Ona se igra sa muškim osećanjima - rekao je Ivan.

- Na prvom mestu je Matora, igra se vode i sa mojim i sa tuđim osećanjima. Ivan Marinković je na drugom mestu, igrao se sa Aleksandrom, Brankom... Na trećem mestu ću staviti Daču, jer se igra sa mojim osećanjima - rekla je Stefani.

- Na prvom mestu je Mateja zbog Sofi, na drugom mestu Luka, na trećem Mimas - rekla je Teodora.

Autor: K.K.