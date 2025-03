Nije im se posrećilo: Munjezu i Stefani propao plan, ona na sitnici pokazala da GORI od ljubomore zbog Ene! (VIDEO)

Šok!

Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić su se uputili u Rajski vrt, i tom prilikom su razgovarali sa Drvetom mudrosti.

- Zašto ste došli? - pitalo je Drvo.

- Imao sam jednu ideju od strane Stefani, što se tiče vereničkog prstena - rekao je Munjez.

- Želim da dam svoj prsten za 15 piva, i da to podelim sa ljudima... Dok sve to gleda Jovana Tomić Matora - rekla je Stefani.

- Menja situaciju kada sam čuo koliko vredi ovaj prsten - rekao je Munjez.

- Kod mene princip trampe ne funkcioniše - reklo je Drvo.

- Da odem da nađem Jovaninu majicu sa cepanja, pa da je obučem - rekla je Stefani.

- Evo ja ću da odem u hotel i da ostavim prsten ispod Draganinog jastuka - rekao je Munjez.

- Za 15 piva - rekla je Stefani.

- Ovde nema cenkanja, možete da uradite zadatak, pa da se dogovorimo za nagradu - reklo je Drvo.

- Prsten ću da ostavim u poštanskom sandučetu, pa nek bude za humanitarne svrhe - rekla je Stefani.

- Mi možemo da ga sačuvamo dok ne zavšiš Elitu, ne možemo da ga prodamo - reklo je Drvo.

- Mogu da ispričam tajnu... Terza je rekao da će da mu fokus bude Aleksandra večeras, a druga tajna je da sam da Eni Čolić pivo - rekao je Munjez.

- To sam ja htela da ispričam... Dao je juče toblerone Eni, a to su moje čokolade koje sam dobila za rođendan, mislim da to nije okej - rekla je Stefani.

- Za Stefaninu slatku ljubomoru, čekaće vas nagrada - reklo je Drvo.

- Nisam ja ljubomorna - rekla je Stefani.

- Tako si delovala sinoć - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.