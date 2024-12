Prijateljstvo Gastoza i Keti na tankom ledu: Rešio da digne ruke od nje, Aca kockar gori od ljubomore (VIDEO)

Šok potez!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ja ću da krenem od Ene. Iskreno, sećam se prve njene nominacije, rekla sam da namerno radi neke stvari i da namerno voli da koketira. Ja sam promenila mišljenje o njoj. Mislim da si spontana i iskrena, mislim da si iskrena u odnosu sa Pejom. Ono što vidim, dopadate mi se i kako izgledate, čini mi se kao da imaš 20 godina u glavi, imaš taj neki dečiji duh u sebi. Ono što sam ja sumnjala što se tiče Nenada, nemam šta njoj da zamerim, loše mi ništa nije uradila. Nije mi ništa loše rekla i uradila, nisam čula da me je negde ogovarala - rekla je Anđela.

- Ti si sumnjala zbog Gastoza i njegovih reakcija - pitala je voditeljka.

- Da, jeste. Kako njoj da kažem kada mi ništa nije uradila? Više je Ena bila ta koja se povukla da bih ja skapirala da se tu ništa ne dešava, kasnije mi je objasnio celu priču i zašto imate taj neki odnos. To je bio Enin izbor da se povuče. Keti ima izbor da li će ili neće - rekla je Anđela.

- Ja sam razumeo, ali gledam Keti kako ćuti da me odbrani - rekao je Gastoz.

- Anđela i ja nikada nismo imali problem te vrste - rekla je Keti.

- Moj i tvoj odnos treba da braniš - rekao je Aca kockar.

- U utorak sam joj stavio ruku, kada sam shvatio šta sam uradio, digao sam ruku jer ne želim više da je svađam, mi nemamo ništa, osim što sam drug. Očekivao sam da nešto, ali nema veze - rekao je Gastoz.

- Treba Gastoz da se povuče od nje, je*ote ljudi! - dobacio je Aca kockar.

- Ja sam nju pohvalio na našem primeru, čovek je sam sebi prd*uo u čabar i ne intresuje me, neka se snalazi, nek se je*u materi - rekao je Gastoz.

- Do ovde mi je te preglupe teme, se*e mi se od ove teme. Nemam više šta da dodam što se tiče Ene, što se tiče Peje, fin, kulturan i vaspitan dečko. Mogu da kažem da sam komentarisala sa Nenadom da bih volela više da te vidim s mlađim društvom. Meni on izgleda kao da ima 17 ili 18 godina. Jedino što mi se nije dopalo, nije mi se dopalo kada si ustao i ponizio je nekako, ne dopada mi se taj postupak. Šaljem Peju, ostavljam Enu - rekla je Đuričićeva.

Autor: Nikola Žugić