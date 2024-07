Ne zna na koju će stranu: Miona priznala da nije rešila da ode kod Ša nakon finala, pa otkrila šta je uradila sa burmom! (VIDEO)

Šok!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Miona Jovanović, koja se osvrnula na turbulentnu nedelju i nesuglasice sa Nenadom Aleksićem Ša, te je otkrila da li će nakon rijalitija prespavati kod roditelja ili njega.

- Miona, gde ćeš na kraju rijalitija, kod roditelja ili kod Ša? - upitao je Darko.

- Definitivno ću biti kod Ša, ali imam problem jer je 13. rođendan moje majke, naš kad je finale. Meni bi svakako lakše bilo da prespavam kod njega, pa onda sutra kod njh, ali problem je jer je mojoj mami rođendan - istakla je Miona.

- Zbog tvojih nekih izajava, daješ za pravo da on vrši pritisak na tebe da moraš kod njega - dodao je Darko.

- Ne, to nije tako. Ja njega stvarno volim i da me na nešto tera, to bi se znalo. Moram prvo da vidim sa roditeljima napolju da li će se ljutiti ako odem prvo veče kod njega - kazala je Miona.

- Da li misliš da oni neće imati zamerke posle nekih stvari? - upitao je Darko.

- Ne može da mi bude ravna linija ako oni budu imali zamerke, ali opet smatram da treba da poštuju moje odluke - rekla je Miona.

- Kako su ti izgledale uspomene sa Stanislavom? - upitao je Darko.

- Nemam šta da kažem. Jesam bila lepa, pocrnela, to su neke slike sa mora. Nemam za čime da žalim, jer kad izađem, još bolje ću živeti - kazala je Miona.

- Gde ti je burma? -upitao je Darko.

- U neseseru, slučajno sam je maločas videla, a nisam rekla Ša da je tu. Iskreno, Darko, Ša misli da sam je ja sakrila, ali nisam. Nemam nameru da je bacim - istakla je Miona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović