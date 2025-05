Uroš se naoštrio!

Došlo je do velike svađe između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza zbog njegovog sna sa Sofijom Janićijević. Rasprava se nastavila, upetljali su se i ostali ukućani.

- Nemam šta, ja sam poznata i ljubomorna. Meni bi ovo smetalo. Ja sam rekla na početku da je on na početko promenio svoju prirodu zbog Anđele. Ovo je on. On se sprda i za*ebava, ali je to ugušio. On je rekao da će do kraja biti u ovome ima smisla jer si ugušio sebe - rekla je Matora.

- U ljubavi kod Matore ne postoji prag tolerancije. Samo sam joj vratio jer me uvredila, pa da uvredim i ja nju. Meni je to simpatično i nastaviću da se furam sa tim - rekao je Gastoz.

- Radi jer je takav. Pokušava da uguši sebe. Imao je dva izbora, ili da se skloni iz tog odnosa ili da uguši sebe - rekla je Matora.

- Bitno je da se lome televizori i da se je*u majke, a tolerancija i poštovanje ne. To su za vas veze. Niste folirant ako vašeg partnera uterate u crveno - rekao je Gastoz.

- On je takav. Svaki dan sanja neku ukućanku - istakla je Matora.

- Ovo su njegovi snovi, ali vaša stavrnost je mnogo loša i gora - skočio je Uroš u odbranu.

- Vi sad kao žalite Anđelu, pa ko će u tu priču da vam poveruje bednici jednni. Mizerni ste, smešni i jadni. Mizerija jedna. Kao oni žale Anđelu! - rekao je Gastoz.

- Snovi su snovi, relanost je realnost, a vi ste stvarno nerealni. Da se malo našalimo posle ovako 'morbidnog' klipa za naciju - rekao je Gastoz kroz smeh.

- Meni je jako krivo zbog Anđele jer je sanjao svoju tihu patnju Sofiju. Verovatno su imali se*s u snu jer mu je već pokazivala grudi. Ti si blam za ovu devojku, ali nećeš ti nju ostaviti nego ona tebe. Gutaš knedle! Šta bi ti uradio da je ona sanjala Karića?! Ne možeš ovu fejk vezu da izdržiš - ubacila se Slađa.

- Je l' ti Luka blam? Šta su druge osobe?Kariću nisi se povukao iz odnosa. I te kako provlačiš Gastoza - vikao je Uroš.

- Srce mi kuca za istinu pravdu i moral. Ja ti nikad neću pušiti ku*ac već ću uvek pričati istinu. Vaša nedela niko neće oprati Kariću. Ti si jedno zlo neopisano. To prepuštam Mići i ostaloj ekipi - vikao je Uroš.

- Da mu gušim prirodu ne bi i dalje pričao stvari koje su meni neprijatne - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić