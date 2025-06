UHVAĆENA U LAŽI: Anđela izlanula detalje o odnosu sa Pavlom, pa Gastoza uvredila sa dve reči, on skočio kao oparen! (VIDEO)

Izlanula se!

Tema današnje debate je : "Ostati u vezi i menjati njega ili nju ili je to opasno obmanivanje?". Reč je dobila Anđela Đuričić.

- Nisam ni ja njemu idelana. Bila bih mu verovatno dosadna. Ako se to zove omanjivanjem onda okej. Ne mogu da uvrstim nikoga odavde kao njegovog prijatelja. Pegi je njgov prijatelj dosta unazad. U ovoj situaciji nije kao sa Keti što je bilo. On je bio direktno protiv mene. Iako je na kraju došlo na moje. Rekla sam mu da su sva ta pitanja trebala da budu u oktobru, a ne u junu ili maju. Ja sam tim dečkom nisam bila u emotivnoj vezi. Sad ispada da je sve bitnije od toga, da li je bio taj auto ili stan... Savi detalj je sad prevelik. Za mene bi bila najkrupnija stavr da sam mu rekla da nisam bila sa tim dečkom, a da zapravo jesam. To mene kao žensu osobu narušava - rekla je Anđela.

- Šta sad džakovi mogu da promene? - pitao je Đedović.

- Ne kažem da je izašla naša slika kako smo se ljubili. Ja detalja ne mogu ni da se setim. Sinoć je konkretna situacija bila laž. Kakva Hrvatska?To veze sa mozgom nema. Kakv više puta Zlatibor? Ja te godine nisam išla u Hrvatsku. Za Crnu Goru sam išla svojim automobilom. Neko moj je došao i pokupio me tu, ali neko lično moj - rekla je Anđela.

- Rekla si da ste išli sa dva auta, a sad govoriš da te neko pokupio - rekao je Bebica.

- Da li ti obmanjuješ sebe time što misliš da ti on veruje? - pitao je Marko.

- Da! Rekla sam da ne znam ko misli da mi ovaj čovek veruje. Ja mislim da on uopšte meni ne veruje. Ja uvek idealizujem partnera. Ti detalji su mu možda dali za pravo da mi ne veruje. Što se našeg odnosa tiče ja mu nisam sakrila ništa da bi sutra moglo da bude kuku lele. On sada i on pre tri meseca su dve različite osobe. Ja sam mu rekla da je meni taj dečko niko, a njemu je bio na slavi. Vredi raditi na tome da se neko promeni. Može biti bolji, ali karakter ne može da se promeni, to se ne može suzbiti - rekla je Anđela.

- Šta mu fali? - pitao je Marko.

- Strpljenje i živci. Mnogo je težak čovek. Ja nisam verovala da ja imam ovolike živce za njega. On se naljuti na mene zbig hrane, jer sam ja zaboravila da smo pričali tokom emisije šta ćemo jesti. Ne odgovara mi to što ima svoje slobodno ponašanje, ali sam to prihvatila. Ako misli da bude u ozbiljnoj vezi on to mora promeniti - rekla je Anđela.

- Kako da ja pokažem kavlitet pored takve kvalitet gromade od devojke? Je l' vi znate da mi nismo imali se*s devet meseci?! O kakvom strpljenju ona priča? Devojka je legenda. Ona je fakultet,a svi su ku*ac. Je l' se vi sećate početka i šta sam ja sve dozvolio? Ona će meni da priča da nemam strpljenja. Saberi se! - ubacio se Gastoz.

- Ja sam pokušala jednu da iskopam da se ne bi naljutio. Izvini, molim te! Jesam li ga nečim uvredila? Mislila sam na svakodnevno - rekla je ANđela.

- Moje strpljenje ili tvoja nemarnost? - ubacio se Gastoz.

- Nijedna devojka mi nije pronašla manu.

- Promenio si mnoge stvari, ali neke stvari previše shvatiš... On najbolje zna koliko puta samo pustim. Ja sam ga naučila, znam kako diše. Zamislite kad bih navodila svaku manu koja postoji u mom partneru ili meni. Treba obostrano strpljenje i ako ti je uvreda... - rekla je Anđela.

- Je l' verujete u vašu ljubav? - pitao je Marko.

- Da! Naravno da da! - rekla je Anđela.

- Kako da ne - rekao je Gastoz.

