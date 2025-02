Konačno razvezala jezik: Sandra obelodanila sve detalje raskida sa Lukom, on kao oparen skočio na nju! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Zašto si ostavio Sandru? - glasilo je pitanje.

- Nisam osetio to ni sa njene strane ono što sam prethodno imao. Ona je suprotnost od onoga što zamišljam u vezi. Ja sve lepo i pozitivno mislim o njoj. Nisam se pronašao pored nje, nisam video budućnost. Rekao sam joj da se ja ne osećam srećno u vezi. Krvio mi je, ja sam ispao taj koji je loš. Ne znam šta drugo da kažem, ali stojim iza toga što sam joj rekao taj dan. Želim joj sve najbolje - govorio je Luka.

- Možda još samo fali da zaplače, pa da se sažale svi na njega. Kad je došao da razgovaramo on je sve okrenuo na sprdnju, cerakao se. Ko njega da shvati za ozbiljno? Kad je rekao da nije srećan ja sam rekla da neću da ga sputavam. Ispada da gušim njegovu prirodu. Onda je on krenuo da mi nameće da ja nisam srećna, a ja to nikad nisam rekla - rekla je Sandra.

- Sandra, sad nisi iskrena. Ja sam rekao da nisam za tebe, a ti si rekla: "Šta ti znaš da li si za mene?". Ti izvrćeš reči - dodao je Luka.

- Ti si meni nametao da nije da ti nisi srećan, nego da ja nisam srećna. Ja ne znam da li je ovaj čovek normalan. Posle toga mi je rekao: "Šta se foliraš? Znaš da ćemo da se pomirimo za sat vremena". Posle toga mi je opet dolazio, tražio da razgovaramo. Pretio mi je da će da mi pobaca stvari ako ne budem došla da razgovaram sa njim. Ja ti sad kažem da imaš vremena da se iseliš iz kreveta dok se ne vratimo iz Odabranih - pričala je Sandra.

- Sad prebacuje da sam loš jer sam ja hteo da jedem i da kuvam sa njom - dodao je Luka.

