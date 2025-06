Sandra brutalno isponižava Terzu: Nazvala ga nulom od prijatelja, on skočio kao oparen i žestoko joj uzvratio! (VIDEO)

Ne štedi!

U toku su ''Nominacije'', a Teodora Delić i Borislav Terzić Terza imali su prilike da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditelj Milan Milošević dao je reč Jeleni Ilić.

- Šteta je što Teodora nije od samog starta iznosila svoje mišljenje jer je jako pametna devojka. Svađe nje i Bebice eksaliraju i Teodora počne da plače od besa. Njih dvoje se posvađaju zbog mišljenja. Ona ne zna kako da istera nešto svoje i zato plače. Možda ljudi njih ipak ne poznaju tako dobro, ali ja sam u Bebičinoj situaciji bila u većini slučajeva. Meni je žao što oni dozvoljavaju sebi da se posvađaju i njemu se uvek prebacuje šta je on svojoj devojci uradio. Sve iam najepše da kažem za Teodoru - rekla je Jelena, pa se osvrnula na Terzu:

- Terza je moj drugar, imali smo sukob prošle sezone. On prošle godine nije birao kao ni Uroš Rajačić sada. Naravno da ću ostaviti svoju drugaricu Teodoru - rekla je Jelena.

- Mislim da Terza nije nikome drug. On je dolazio meni previše puta da se izvinjava, a posle glumi neko ludilo. Ja s tobom ne pričam. Ti si pola čovek, pola žao mi je - rekla je Sandra.

- Bolje da ja ne pričam šta si ti - rekao je Terza.

- Teodora je jako inteligentna devojka, ali mi se ne sviđa što me provlačila u odnosu sa Bebicom. Ja ću ostaviti Teodoru - rekla je Sandra.



- Teodora je obećala da će mi uplesti pletenicu i da će me upoznati sa Pegijem. Njemu je kraj karijere što se mene tiče jer kad bude video razne režije, ode on u zaborav - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić