Pakleno suočavanje!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milosavom Pravilović, koja je tek ušla u Belu kuću.

- Rekli ste da ulazite da otkrijete istinu o Milovanu i da je o Aleksandri, vama i vašem privatnom životu sve lagao. Zašto on toliko laže, kako vi lažete? - pitao je Darko.

- On sve laže. On kaže da je Aleksandra sekla vene zbog njega, da ga je proganjala i zvala sa drugih brojeva telefona. Rekao je da je njegova žena bila na aparatima, da je pila lekove. Ona je lepa, fina i pametna žena. Ona je podnela zahtev za razvod braka, on je lagao moju Aleksandru na sudu. On nikad nije hteo da se razvede, ta tema nikad nije bila u kući. Marijana je podnela zahtev za razvod braka. On je pričao Marijani kako je Aleksandra sekla vene i kako ga je proganjala - govorila je ona na samom početku.

- Ova žena je još bolesnija nego ćerka. Nikad u životu nisam rekao da je Aleksandra sekla ili htela da seče vene - dodao je Milovan.

- Vi ste u kontaktu sa Marijanom, kako ste stupili u kontakt? - upitao je Darko Tanasijević.

- Lepo, pijemo i kafu. Ona je bila kod mene kući. Marijana ne može da veruje. On je Aleksandru poslao u Tetovu, a Marijana je radila na bazenu. On da bi to sakrio je poslao Aleksandru u Tetovo - pričala je Milosava.

- Ja ili ti? - pitao je Milovan.

- Marijana je znala za Aleksandru i pristala je na to? - pitao je voditelj.

- Ne. Oni su sedeli i gledal rijaliti kad je Aleksandra već bila tu. Marijana je pitala da li je znao da će da uđe, a on kaže da nije. On je pratio rijaliti, dolazio je samo uveče na pola sata. Žena nikad u bolnici nije bila. Rekao si da je Marijana na aparatima i da pije lekove - rekla je ona.

- Ja sam ti sve najbolje pričao o Marijani i ti si me savetovao da je ne ostavim jer znaš kakva ti je ćerka - dodao je Milovan.

- Sve je istina. Ti si snimao dedu, da li znaš da je rekao da te mrzi i da ne može očima da te vidi? Rekao je da si lažov i prevarant. Pre nego što je ušao u rijaliti je rekao Marijani da bi želeo još jedno dete i da ona uradi veštačku oplodnju - nastavila je Milosava.

- Drugo dete sam želeo već 20 godina, ovo nije istina. Ja sam rekao da hoću sve izađe na videlo, pa makar da ostanem sam - rekao je Milovan.

- Njemu je Aleksandra sad dobro došla. Hteo je dete da se rodi pred ulazak da bi on osigurao ženu. Njegova žena je radila na bazenu i neki lik je nju slikao jer je lepa i zgodna. Ona je radila žurke, samo jednu je radila pošto joj je on zabranio. On je Aleksandri rekao da je došla da se okupa. On je Urošu lizao g*zicu i pisao pismo kao baba. Od danas sam ti stalno na vratu. On je njoj zabranio žurke. Marijanu je pratio kad je otišla sa sestrom na kafu. Jednom je zvao i kad je Aleksandra otišla sa mnom u banku, on je nju išao i pratio. Sve što je radio ženi, radio je i njoj. Pre nego što će se spanđati sa Aleksandrom on je napravio dete Maji, to dete se nije rodilo. On se predomislio i zakazao je abortus. Sve što pričam ovde mogu da idem u zatvor ako lažem - pričala je Milosava

Autor: A. Nikolić