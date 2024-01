Vesić: Sve saobraćajne deonice u Srbiji očišćene od snega

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da su sve saobraćajne deonice u Srbiji očišćene od snega i da su svi državni putevi u zemlji prohodni već nekoliko dana.

"Činjenica je da imamo ekstremno niske temperature koje idu od minus 12 u nekim delovima zemlje, što znači da postoji opasnost od stvaranja leda i upravo zato mi preventivno posipamo soli ako nema padavina", kazao je on za Tanjug.

Vesić je dodao da je tokom ove noći i jutra posuto oko 770 tona soli na putevima Srbije, od čega 240 tona na autoputevima.

"Ukupno smo na početku ove sezone kupili 87.200 tona soli i do sada smo potrošili oko 23.800 tona, što znači da imamo nešto više od 63.000 tona što će biti dovoljno da završimo ovu zimsku sezonu", rekao je Vesić.

On je dodao da se ni u jednoj zemlji, koliko on zna, nigde se ne čiste putevi dok pada sneg već je to slučaj samo u Srbiji.

"I mi ćemo to raditi i dalje, ali nemoguće je kada imate snežne padavine na teritoriji čitave zemlje da istovremeno putari očiste sve puteve. To je naprosto nemoguće. Mi imamo 172 putne baze, od čega 36 putnih baza na autoputevima. Čistimo sneg i održavamo puteve, po prioritetima. Prvi prioritet su autoputevi, brze saobraćajnice, onda ulaze u gradove, i već ide i sve po redu", rekao je Vesić.

On je vozaće zamolio da, ukoliko nisu iskusni, ne kreću na put bez preke potrebe u ovakvim vremenskim uslovima kada, kako naglašava, zaista treba veštine da se vozi i da se prilagodi brzina, odnosno da ona mora da bude niža, čak i od propisane kako bi se sačuvala bezbednost.

"U ponedeljak smo imali 10 saobraćajnih nesreća i u svima su učestvovali kamioni koji su svi, osim u jednom slučaju imali letnje gume", rekao je ministar.