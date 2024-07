Vesić: Lokalni projekti važni kao putevi i pruge, razvijamo sve opštine u Srbiji

Kroz projekat Lokalnog investicionog razvoja (LIID) svih 145 opština i gradova u Srbiji dobiće ukupno 265 miliona evra bespovtatne pomoći za projekte u tim lokalnim samoupravama, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kaže da su lokalni projekti podjednako važni kao i auto-putevi i pruge, jer podižu kvalitet i komfor života ljudi u mestima u kojima žive.

Ministar Vesić je pre nekoliko dana potpisao nove ugovore sa šest lokalnih samouprava, za devet projekata, vredne 5,9 miliona evra.

"To mi je najdraži projekat - projekat lokalnog investicionog razvoja. Zajedno sa Svetskom bankom i Francuskom agencijom za razvoj dajemo 265 miliona evra bespovratno, za 145 lokalnih samouorava za projekte lokalnog razvoja", rekao je Vesić na TV Prvu.

Istakao je da lično insistira da opštine te projekte biraju u konsultaciji sa građanima.

"To su naizgled mali projekti, biciklistička staza, uređenje parka, neke ulice, ali za ljude koji tamo žive to su veoma važni projetki i zato sam srećan što sprovodimo ovaj program", rekao je Vesić.

Dodao je da je od početka realizacije projekta dodeljeno 18,4 miliona evra lokalnim samoupravama.

Pojasnio je da procedura takva da opštine predaju projekte Ministarstvu, koje ih prvo odobrava nakon čega sledi usaglašavanje da partnerima iz Svetske banke i Francuske agencije za razvoj.

"Verujem da ćemo do kraja godine odobriti projekte u vrednosti polovne ukupno opredeljenih sredstava, jet time pokazujemo da podižmo kavalitet i komfor života ljudi u malim sredinama. Važni su auto-putevi i brze saobraćajnice, pruge, ali važno je da ljudi imaju i uređene parkove, elektropunjače, biciklisitčke staze...", rekao je Vesić.

Podvukao je da LIID program obuhvata eve lokalne samouprave u Srbiji, a da realizacija konkretnih projekata zavisi od agilnosti samih opština i gradova.

Dodao je da u nekim slučajevima, posebno kada je reč o manjim opštinama, visina bespovratne pomoći iznosi i trećinu njihovoh godišnjeg budžeta.

"Neke od opština dobiju i 700.000-800.000 evra bespovratno, a nekima je to i više od trećine budžeta. To znači da projekat koji je građanima važan, koji su ga tražili, opština ne bi mogla da ostvari. Zato im kroz LIID projekat država pomaže da to ostvare i da se svi krajevi Srbije ravnomerno razvijaju", rekao je Vesić.

